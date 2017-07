Xilam (Paris:XIL) meldete heute den Abschluss seiner Emission von Euro-PP-Anleihen. Die Privatplatzierung im Wert von 15 Millionen Euro, die am Fälligkeitsdatum rückzahlbar ist, wurde von dem von Idinvest Parters für institutionelle Anleger verwalteten NOVI 2 Fonds und von einem europäischen Versicherer gezeichnet.

Die Anleihen haben eine Laufzeit von 6 Jahren und werden in zwei Tranchen ausgegeben:

Die erste Tranche hat einen variablen Zinssatz des EURIBOR* 6 Monate 400 Bp

Die zweite Tranche hat einen festen Zinssatz von 3,5 Prozent.

Für die Emission wurden günstige Bedingungen mit Optionen sukzessiver Inanspruchnahme (begrenzt auf 18 Monate) ausgehandelt. Dies versetzt das Unternehmen in die Lage, die Fremdkapitalkosten nach Bedarf zu optimieren.

Xilam wurde bezüglich der Transaktion von Euroland Corporate beraten.

"Wir freuen uns sehr, diese Finanzierungstransaktion erfolgreich zum Abschluss gebracht zu haben. Damit erhält XILAM zusätzliche Ressourcen, mit denen es seine aggressive Entwicklungsstrategie organisch und auch durch gezielte Übernahmen weiterbetreiben kann", kommentierte Marc de Pontavice, CEO von Xilam.

Die Untergrenze für den EURIBOR 6 Monate wurde auf -0,20 Prozent, die Obergrenze auf +0,26 Prozent festgesetzt.

Über Xilam

Xilam ist eines der führenden Animationsunternehmen Europas. Es produziert und vertreibt originale Kinder- und Familienunterhaltungsprogramme sowohl in 2D- als auch in 3D-Formaten über TV-, Film- und digitale Medienplattformen.

Gegründet 1995 von Marc du Pontavice, besitzt Xilam einen Katalog von mehr als 2.000 Zeichentrickepisoden und 3 Spielfilmen, darunter Marken wie Oggy the Cockroaches, Zig Sharko, The Daltons, Rolling with the Ronks! und seine erste Vorschul-Serie, Paprika.

In über 160 Ländern auf allen großen TV-Netzwerken vertretend, erreichen diese Serien auf allen wichtigen digitalen Plattformen, darunter YouTube mit über 2,2 Milliarden Ansichten im Jahr 2016, Zuschauerrekorde, die Xilam zu den weltweit führenden Anbieter von Animationen bestätigen.

Xilam beschäftigt mehr als 400 Angestellte, darunter 300 Künstler, die auf vier Studios in Paris, Lyon, Angoulême und Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam aufgeteilt sind.

Xilam ist an der Euronext Paris Ticker: XIL ISIN-Code: FR0004034072 notiert. Xilam ist für französische unternehmenseigene Aktiensparpläne (PEA-PME) zugelassen.

Über NOVI 2 unter Verwaltung von Idinvest Partners

Seit Juli 2015 verfügt Idinvest Partners über ein eigenes Team für die Verwaltung des neuen Novi 2 Fonds im Namen von 24 institutionellen Anlegern. Novi ist ein wichtiger Faktor bei der Belebung von Investitionen in Frankreich. Der Investment-Fonds wurde auf Initiative der Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) zur Finanzierung innovativer und wachstumsstarker KMU ins Leben gerufen. Er bietet Zugang zu Schuldenfinanzierung, Quasi-Eigenkapitalfinanzierung und/oder Eigenkapitalfinanzierung. Der Novi-Fonds ist in der Lage, geeignete Unternehmen über einen Zeitraum von 21 Jahren finanziell zu unterstützen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170727006701/de/

Contacts:

Xilam

Marc du Pontavice Chairman und CEO

François Bardoux CFO

Tel.: (33) 01 40 18 72 00

oder

Idinvest Partners

Marie-Claire Martin, +33 1 58 18 56 69

mcm@idinvest.com

oder

Steele & Holt

Claire Guermond, +33 1 79 74 80 13

claire@steeleandholt.com