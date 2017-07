Die Feneberg Lebensmittel GmbH aus Kempten im Allgäu ist ab sofort mit einem Shop bei Amazon Prime Now in München vertreten. Somit haben Amazon Prime- Kunden in München jetzt die Möglichkeit, im Feneberg-Shop bei Prime Now einzukaufen und sich die Lebensmittel nach Hause liefern zu lassen - auf Wunsch innerhalb von einer Stunde. Foto © Feneberg Lebensmittel GmbH...

