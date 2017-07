Die Produktion von EPAL Europaletten stieg in den ersten beiden Quartalen 2017 um +10% im Vergleich zum Vorjahr. Weltweit wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 42,5 Mio. EPAL Europaletten produziert. Foto © European Pallet Association e. V. (EPAL) Eine Steigerung gab es auch bei der Reparatur: +11,5% mit 13,7 Mio. reparierten EPAL-Paletten in den ersten sechs...

Den vollständigen Artikel lesen ...