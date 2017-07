New York (ots/PRNewswire) - Estée Lauder enthüllte heute die Kampagne für eine zweite Make-up-Kollektion in limitierter Auflage mit Modedesignerin Victoria Beckham. Die neue Victoria Beckham Estée Lauder Makeup Collection wird ab September 2017 bei ausgewählten Einzelhändlern weltweit, online unter victoriabeckham.com (http://www.victoriabeckham.com/) und esteelauder.com (http://www.esteelauder.com/) sowie in Victoria Beckhams Flaggschiff-Shop in der 36 Dover Street in London erhältlich sein. Victoria ist das Aushängeschild der Kampagne in den digitalen Medien und den Printmedien; die Fotos wurden von Fotograf Lachlan Bailey in New York City geschossen.



"Ich freue mich sehr, meine Make-up-Kollektion mit Estée Lauder zu vergrößern und eine zweite Kollektion auf den Markt zu bringen. Die gemeinsame Arbeit an der Kampagne mit Lachlan und Estée war etwas ganz Besonderes und eine große Ehre", so Victoria Beckham. "Diese von meinen Lieblingsstädten in der Welt inspirierte Make-up-Kollektion spiegelt meine persönliche Vision von Schönheit wider. Ich hoffe, dass sich Frauen in der ganzen Welt durch sie schön und selbstbewusst fühlen werden."



"Nach dem riesigen Erfolg unserer ersten gemeinsamen Make-up-Kollektion im letzten Jahr freuen wir uns, unsere Partnerschaft mit Victoria für eine zweite, erweiterte Make-up Kollektion, die im September auf den Markt kommen wird, fortzuführen", so Stephane de La Faverie, Global Brand President, Estée Lauder. "Wie unsere Gründerin, Estée, versteht Victoria ganz genau, was Frauen wollen, und setzt dieses Wissen auf sehr leidenschaftliche und persönliche Art im Bereich Beauty um. Mit dieser Kollektion werden Estée Lauder und Victoria noch mehr Gesprächsstoff zum Thema Schönheit bieten, durch umfassende Produktinnovation, neue Beauty-Looks und dynamische digitale Beauty-Inhalte, die Frauen in der ganzen Welt inspirieren sollen."



Über Victoria Beckham



Seit ihrer Markteinführung im Jahr 2008 hat die Modemarke Victoria Beckham eine unverwechselbare und moderne Sprache der Kleidung entwickelt. Die Kleidung und Accessoires der Marke - kühn, intuitiv und elegant - sind jetzt in über 400 Läden in über 50 Ländern international erhältlich. In jeder Kollektion schneidet Victoria ihren persönlichen Stil auf die Bedürfnisse und Wünsche der Frauen in aller Welt zu, die auf die luxuriösen und schmeichelnden Kleidungsstücke der Marke schwören.



Über Estée Lauder



Estée Lauder ist die Flaggschiff-Marke von The Estée Lauder Companies Inc. Gegründet von Estée Lauder, einer der weltweit ersten Unternehmerinnen, setzt die Marke heute ihr Erbe fort, die innovativsten, stilvollsten, wirkungsvollsten Hautpflege- und Make-up-Produkte sowie legendäre Düfte zu schaffen - alle erfüllt mit einem tiefen Verständnis der Bedürfnisse und Wünsche von Frauen. Heute engagiert sich Estée Lauder in über 150 Ländern in der ganzen Welt und an Dutzenden von Kontaktpunkten für Frauen - in Läden wie digital. Und jede dieser Beziehungen spiegelt Estées beeindruckende und authentische Sichtweise von Frau zu Frau wider.



VBxEsteeLauder



