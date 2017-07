Trump bekommt das Geld für seine Mauer: Allerdings wird nicht Mexiko für die Kosten aufkommen, sondern die USA. Das US-Abgeordnetenhaus hat ein Ausgaben-Pakte in Höhe mehrerer Hundert Milliarden durchgewunken.

Kurz vor der Kongress-Sommerpause können die Republikaner im US-Abgeordnetenhaus noch einen kleinen Erfolg feiern: Ein Ausgaben-Paket zur nationalen Sicherheit in Höhe von rund 788 Milliarden Dollar (etwa 674 Milliarden Euro) wurde verabschiedet. In dem Entwurf waren auch rund 1,6 Milliarden Dollar (etwa 1,36 Milliarden Euro) für den Bau der umstrittenen Mauer an der Grenze zu Mexiko enthalten. Die Abgeordneten verabschiedeten das Paket mit 235 zu 192 Stimmen. Der Ausgabenentwurf muss im nächsten Schritt vom US-Senat abgesegnet werden.

US-Präsident Donald Trump hatte die Grenzmauer zum südlichen Nachbarland bei fast jeder Kundgebung im Wahlkampf versprochen und wollte ursprünglich Mexiko dafür bezahlen lassen. Nun sollen die USA offenbar doch selbst für die Finanzierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...