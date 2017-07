Das Auto war für Deutsche mehr als ein Produkt, es war ein nationales Symbol. Lange nutzten Konzerne diese Liebe aus. Doch Dieselgate und geheime Absprachen haben das Vertrauen demoliert - und vielleicht noch viel mehr.

Wer wissen möchte, mit welcher Geschwindigkeit die Autorepublik Deutschland gerade auf einen Totalschaden zurast, muss nicht in Wolfsburg anhalten, auch nicht in Stuttgart oder München, nicht einmal im Bundesverkehrsministerium oder Bundeskanzleramt in Berlin. Er muss Stopp machen in einem unauffälligen Frankfurter Büroturm.

Dort hocken seit Tagen Analysten zusammen, sie alle beackern die Autoindustrie, über ihre Bildschirme tickern wichtige Branchenupdates: die Nachwehen von Dieselgate, natürlich, aber auch all jene neuen, ungeheuerlichen Vorwürfe, die die Autobauer als Spekulation bezeichnen. BMW, Volkswagen, Porsche, Audi und Daimler sollen in Hunderten geheimer Treffen nicht nur den Wettbewerb systematisch ausgehebelt, sondern auch ein Kartell unter anderem zur Dieselmauschelei geformt haben.

Die Frauen und Männer an den Schreibtischen müssen blitzschnell berechnen, welches Risiko sich aus jeder neuen Meldung für die Aktien und Anleihen deutscher Autobauer ableiten lässt, sie arbeiten für große Investmenthäuser, es sind Fondsmanager, die Milliarden von Euro für ihre Kunden verwalten. Treuhänderisch. Und so sind die Fragen, die sie im Moment stellen, alles andere als alltäglich, sie rühren am Grundsätzlichen: Soll man Wertpapiere der Autobauer weiter halten - oder ist deren Risiko so unkalkulierbar geworden, dass man alle Papiere auf den Markt schmeißen muss?

Immerhin handelt die Börse stets mit der Zukunft, und die könnte für die gerade noch so stolze deutsche Autobranche düsterer kaum aussehen - je nachdem, wie die Kartellermittlungen weitergehen, drohen massenweise Klagen, von Autobesitzern, von Zulieferern, von Anlegern. Den geballten Zorn der Kunden, der Bürger, der Politiker gibt es gratis obendrauf.

Beantworten die Analysten diese Grundsatzfrage negativ, müssten die Investmenthäuser, für die sie arbeiten, Millionen Wertpapiere blitzschnell verkaufen. Schon rein technisch könne das Wochen oder Monate dauern, selbst wenn man rund um die Uhr verkaufe, sagt ein Investmentmanager. Und mit jeder Stunde ließe sich vielleicht weniger Geld erlösen. Binnen kurzer Zeit nach den neuen Kartellvorwürfen verloren die Aktien von Daimler, BMW und Volkswagen zehn Milliarden Euro an Börsenwert.

"Es gibt Investoren, die Aktien von Unternehmen, die sich in schwebenden Verfahren befinden, nicht halten dürfen", sagt Henning Gebhardt von der Berenberg Bank. Die Anlageprofis der Union Investment haben ihre interne Risikoeinstufung der Autobranche bereits verschärft, nachhaltige Fonds dürfen die Aktie von Volkswagen "schon lange nicht mehr halten", sagt Fondsmanager Ingo Speich. Auch für Allianz Global Investors, die ein Aktienportfolio von 144 Milliarden Euro halten, sind mögliche Kartellrechtsverletzungen "natürlich ein Thema".

Es droht der ganz große Autoausverkauf.

Die Ermittlungen der Kartellbehörden werden Jahre dauern, in den Bilanzen der betroffenen Konzerne dürfte sich das Risiko aber zeitnah niederschlagen: Träfen die Vorwürfe zu, müssten die Autokonzerne also bald neue Rückstellungen in Milliardenhöhe bilden. Dann sänke ihr Gewinn, ihre Aktien würden noch unattraktiver, vielleicht noch billiger, es ist ein teuflischer Kreislauf.

Aber die Lage wäre beherrschbar, ginge es nur ums Geld. Und nicht auch um den drohenden Abschied vom Autoland, das Deutschland war, ist und eigentlich auch sein wollte, wenn möglich für immer und ewig.

Hierzulande wurde das Auto erfunden, die halbe Welt staunt darüber, dass man auf deutschen Autobahnen so schnell fahren kann, wie es die PS-Bomben erlauben. Die D-Mark mag als Identifikationsfigur verschwunden sein, die Deutsche Bank womöglich eine Zockerbank sein, Nationalheld Boris Becker womöglich pleite - aber das Auto blieb den Deutschen als unbestrittenes Identifikationssymbol, frei nach dem VW-Werbemotto: Es läuft und läuft und läuft...

Die große automobile Koalition

Natürlich wurde die Liedzeile "Ich will Spass, ich geb Gas" in Deutschland Kult, das Versprechen auf Gasgeben war stets auch ein Versprechen auf Freiheit und Abenteuer. Natürlich wurde dabei kräftig gelogen, wie immer in der Werbung und der Industrie, nur wollten die Deutschen das beim Auto immer vergessen. Deswegen reagieren sie nun so entsetzt, so enttäuscht, fast wie nach einem abrupten Liebesentzug. In der Beziehung zwischen den Deutschen und ihrer Autoindustrie geht es nicht um kaltes Blech oder kühl kalkulierte Geschäfte, es geht um Gefühle.

Das Bonner Haus der Geschichte, so etwas wie das Wohnzimmer der Bundesrepublik, hat das aufmerksam registriert und eine Ausstellung zum Lieblingsobjekt der Deutschen organisiert, darin ist eine Autowaschanlage aufgebaut, mit schwarz-rot-goldenen Bürsten. Es kommen VW-Käfer vor, mit denen Deutsche kurz nach dem Krieg den Brenner eroberten, Campingbusse, mit denen sie bis an die Ägäis tuckerten. Und sogar Trabis sind zu sehen, wie sie stolz-stinkend durch das Brandenburger Tor brausten. Eine Animation im Museum verrät, dass 69 Prozent der Deutschen ihr Auto "lieben".

Ich will Spaß, ich geb Gas

Deutsche Kanzler waren immer auch Autokanzler, der breitbeinige Gerhard Schröder aus Niedersachsen - einst im VW-Aufsichtsrat - sowieso. Aber sogar die zurückhaltende Physikerin Angela Merkel fand stets Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch mit Ex-Volkswagen-Chef Martin Winterkorn. Von Brüssel bis Washington war Merkel dafür berüchtigt, notfalls auch im direkten Gespräch gegen zu strenge Abgaswerte für ihre Vorzeigeunternehmen mobil zu machen.

Die große automobile Koalition ist in Deutschland unübersehbar, auch personell. Matthias Wissmann, als Verkehrsminister mit Merkel im Kabinett Kohl, vertritt heute den wichtigsten Autolobbyverband VDA, in Schreiben ans Kanzleramt grüßt er stets die "liebe Angela". Merkels ehemaliger Staatsminister Eckart von Klaeden wirkt mittlerweile als Cheflobbyist bei Daimler. Der oberste VW-Interessenvertreter Thomas Steg war früher mal Vizeregierungssprecher.

Lange machte diese große Koalition auch großen Sinn, sie diente scheinbar dem Wohl des Landes. In keiner anderen Volkswirtschaft hat die Autoindustrie einen so großen Anteil an der heimischen Wertschöpfung. Rund 1,8 Millionen Arbeitsplätze sind direkt oder indirekt von der Autoproduktion abhängig. Um die Topplätze im Ranking der beliebtesten Arbeitgeber rangelten stets Audi, Porsche und BMW.

Und jetzt? Traut man Deutschlands Vorzeigebranche weiter alles zu, leider aber nichts Gutes mehr, eher sogar buchstäblich Tödliches. 11 400 Menschen, berichtete kürzlich die renommierte Wissenschaftszeitschrift "Nature", seien in der EU vorzeitig gestorben, weil Dieselautos Abgasgrenzwerte nicht einhielten. Schwach entwickelte Kinderlungen, Asthmakranke, Tote - alles, weil Volkswagen und womöglich andere Autobauer Gesetze brachen.

Autos Made in Germany - verantwortlich für mehr als die Hälfte des deutschen Handelsüberschusses - drohen den Beinamen "Manipulated in Germany" zu erhalten. Bald könnte es Deutschland wie der Schweiz ergehen. Die Eidgenossen waren auch immer sehr stolz auf ihre Banken und ihr Bankgeheimnis, bevor das weltweit als Schlupfloch für Oligarchen und Verbrecher gebrandmarkt wurde - und sich die Geldbranche radikal erneuern musste.

Mit dem Dieselskandal hat die heimische Autobranche ihrem Image mehr geschadet, als ausländische Konkurrenz es jemals hätten vollbringen können. Deswegen fällt ...

