Ein zusätzlicher Tank für Harnstoff, 45 Liter. Ein Entwickler, der bei einem großen deutschen Autobauer an einem neuen Modell arbeitet, bekommt eine E-Mail, die ihn ratlos zurücklässt.

Er und seine Mitstreiter sollen einen 45-Liter-Tank für eine Harnstofflösung in dem Wagen unterbringen. Eingespritzt in die Abgasleitung, soll die Flüssigkeit mit dem Markennamen AdBlue die Stickoxidemissionen auf das gesetzlich vorgeschriebene Niveau absenken. AdBlue ist eine deutsche Erfindung, die Markenrechte liegen beim Autoherstellerverband VDA. 45 Liter? "Im eng begrenzten Bauraum eines Autos ist dafür absolut kein Platz", erinnert sich der Mann. "Wir hatten keine Idee, wo das Riesending hin sollte."

Die Entwickler der Abteilung verfolgen die wildesten Ideen. Es scheint keine Lösung in Sicht. Doch dann naht Rettung: Der Tank müsse gar nicht so groß sein, "Ungefähr das halbe Außenvolumen müsste reichen", heißt es auf einmal aus der für die Abgasnachbehandlung zuständigen Abteilung. Es sei gelungen, die Einspritzung der Harnstofflösung effizienter zu gestalten. Der kleinere Tank schafft es ins Fahrzeug - Aufgabe gelöst.

Hersteller sprachen sich ab

Ende gut, alles gut? Nichts war in Ordnung, als vor 13 Jahren die Entscheidung für den magisch geschrumpften Tank fiel. Die Begebenheit gehört zu den hässlichsten Episoden der jüngeren Automobilgeschichte: Was wie ein technisches Detail anmutet, ist in Wahrheit der entscheidende Schlüssel zum Verständnis des Dieselskandals und zum vermuteten Abgaskartell der deutschen Autobauer. Ein Kartell, das bis in die höchsten Ebenen deutscher Autokonzerne reichen könnte. Gespräche der WirtschaftsWoche mit mehreren Insidern, die namentlich nicht genannt werden wollen, untermauern den ungeheuren Verdacht.

Dem Entwickler mit dem Tankproblem dämmerte schnell, dass sein Arbeitgeber beim Thema AdBlue-Einspritzung ganz gewaltig schummelt. Diese sei gar nicht effizienter geworden - es sei beim Entwicklungschef einfach beschlossen worden, dass nur bei Zulassungstests ausreichend Harnstoff eingespritzt wird, sagt der Mann. Im Normalbetrieb auf der Straße sei die Einspritzung "elektronisch runtergefahren" worden, "manchmal ...

