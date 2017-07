Auch der US-Senat hat nach dem Abgeordnetenhaus für neue Sanktionen gegen Russland, Nordkorea und den Iran gestimmt - nun fehlt nur noch die Unterschrift von US-Präsident Trump.

Der US-Senat hat zugestimmt, die Sanktionen gegen Russland, Nordkorea und den Iran zu verschärfen. Die Senatoren verabschiedeten das Strafmaßnahmen-Paket am Donnerstag (Ortszeit) mit 98 zu 2 Stimmen, zwei Tage nachdem bereits das Abgeordnetenhaus mit großer Mehrheit für die Sanktionen gestimmt hatte. Als nächsten Schritt muss US-Präsident Donald Trump seine Unterschrift daruntersetzen. Im Fokus standen dabei vor allem die Sanktionen gegen Moskau.

Russland soll mit den neuen finanziellen Sanktionen vor allem wegen seiner militärischen Angriffe in der Ukraine und in Syrien, aber auch für die Einmischung in den US-Wahlkampf abgestraft werden. Die Verabschiedung des Sanktionen-Pakets ...

Den vollständigen Artikel lesen ...