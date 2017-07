Schnelles Wachstum hat seinen Preis, zumindest bei Amazon. Der weltgrößte Internethändler expandiert in viele Richtungen und nimmt dafür massiv Geld in die Hand. Die hohen Ausgaben nagen am Gewinn.

Der weltgrößte Onlinehändler Amazon.com setzt weiter auf rasantes Wachstum in neuen Bereichen und weiteren Ländern und nimmt dafür Verluste in Kauf. Im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Viertel auf 38 Milliarden Dollar, wie der Konzern aus Seattle am Donnerstag mitteilte. Zugleich schrumpfte der Gewinn um 77 Prozent auf 197 Millionen Dollar und damit stärker als von Experten erwartet. Das Unternehmen will etwa in die Auslieferung investieren und mehr Personal einstellen, um sich auf das Weihnachtsgeschäft vorzubereiten. Amazon warnte Anleger, dass im laufenden Quartal ein Betriebsverlust von bis zu 400 Millionen Dollar auflaufen ...

