MEDIENMITTEILUNG

HALBJAHRESBERICHT 2017

Solides Umsatzwachstum in Lokalwährungen - Betriebs- und Konzernergebnis vor Einmalkosten über Vorjahr - Rückstellung für laufendes Kartellverfahren bei Flooring Systems in Frankreich belastet Ergebnis - Ausblick 2017 vor Einmalkosten bestätigt - Verkauf von eigenen Aktien aus steuerrechtlichen Gründen

Die Forbo-Gruppe - führender Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen sowie Antriebs- und Leichtfördertechnik - erreichte im ersten Halbjahr 2017 einen Nettoumsatz von CHF 606,3 Mio (Vergleichsperiode Vorjahr: CHF 590,9 Mio). In Lokalwährungen entspricht dies einem Wachstum von 4,1% (+2,6% in Konzernwährung). Das Betriebsergebnis (EBIT) vor Einmalkosten erhöhte sich um 5,6% auf CHF 67,9 Mio (Vergleichsperiode Vorjahr: CHF 64,3 Mio). Die EBIT-Marge vor Einmalkosten verbesserte sich auf 11,2% (Vergleichsperiode Vorjahr: 10,9%). Das Konzernergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen vor Einmalkosten konnte um 4,3% auf CHF 53,9 Mio (Vergleichsperiode Vorjahr: CHF 51,7 Mio) gesteigert werden. Eine Rückstellung für Einmalkosten aus dem Kartellverfahren bei Flooring Systems in Frankreich hat das operative Ergebnis belastet.

Baar, 28. Juli 2017

Forbo kann wiederum auf ein insgesamt gutes und solides operatives erstes Halbjahr 2017 zurückblicken. Dazu beigetragen haben beide Geschäftsbereiche und alle drei Regionen. Flooring Systems hat verschiedene innovative Bodenbelagskollektionen eingeführt und die neu aufgebaute Produktgruppe der homogenen Vinylbeläge im Markt lanciert. Movement Systems hat mit seinen anwendungsspezifischen Produkt- und Serviceangeboten bei Grosskunden in verschiedenen Kundensegmenten überzeugen können.



Die Umrechnung der lokalen Ergebnisse in die Konzernwährung führte im Vergleich zum ersten Semester 2016 zu einem negativen Währungseffekt sowohl beim Umsatz als auch im Ergebnis - hauptsächlich die Entwicklung des britischen Pfunds prägte diesen Effekt. Aufgrund der geografischen Gewichtung der Aktivitäten ist Flooring Systems stärker davon betroffen als Movement Systems.

Die am 20. Juli 2017 kommunizierte Rückstellung für Einmalkosten aus dem Kartellverfahren gegen Flooring Systems in Frankreich in der Höhe von CHF 85,0 Mio hat das operative Ergebnis belastet.

Gutes organisches Umsatzwachstum in Lokalwährungen

Im ersten Halbjahr 2017 erwirtschaftete Forbo mit CHF 606,3 Mio (Vergleichsperiode Vorjahr: CHF 590,9 Mio) einen in Lokalwährungen um 4,1% höheren Nettoumsatz (+2,6% in Konzernwährung). Beide Geschäftsbereiche haben zu diesem Wachstum beigetragen und die Wachstumsraten in Lokalwährungen vom Vorjahr weiterführen können. Flooring Systems erzielte eine Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von 3,6% (+1,7% in Konzernwährung) und Movement Systems von 5,3% (+4,6% in Konzernwährung).

Insgesamt wuchs der Umsatz in Lokalwährungen in der Region Europa mit +5,3% am stärksten, jener in der Region Asien/Pazifik und Afrika stieg um +2,4% und die Region Nord-, Mittel- und Südamerika verzeichnete ein Umsatzplus von +1,7%.

Innovative Produktentwicklungen und Kapazitätsausbau stärken Ertragskraft

Auch in diesem Halbjahr haben wiederum beide Geschäftsbereiche in Wachstumsprojekte investiert: Die attraktiven Produktportfolios mit innovativen Neuerungen wurden ergänzt, die Vertriebs- und Servicestrukturen weiter ausgebaut und die Kapazitäten - auch mit entsprechendem Personalaufbau - erweitert. Dank der nochmals höheren Investitionen, insbesondere auch im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016, ist es gelungen, die Ertragskraft nochmals zu steigern. Dazu haben auch Optimierungen in verschiedenen Betriebsabläufen sowie Produktivitätssteigerungen auf allen Stufen der Wertschöpfungskette beigetragen.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) vor Einmalkosten belief sich auf CHF 86,3 Mio (Vergleichsperiode Vorjahr: CHF 82,8 Mio), was einer Zunahme von 4,2% entspricht. Die EBITDA-Marge vor Einmalkosten erhöhte sich auf 14,2% (Vergleichsperiode Vorjahr: 14,0%). Das Betriebsergebnis (EBIT) vor Einmalkosten konnte um 5,6% von CHF 64,3 Mio auf CHF 67,9 Mio gesteigert werden. Die EBIT-Marge vor Einmalkosten verbesserte sich auf 11,2% (Vergleichsperiode Vorjahr: 10,9%).

In einem seit 2013 laufenden Kartellverfahren in Frankreich, das sich gegen Flooring Systems sowie weitere Mitbewerber richtet, hat sich abgezeichnet, dass Flooring Systems mit einmaligen Kosten rechnen muss. Forbo hat deshalb im Rahmen des Halbjahresabschlusses eine Rückstellung für Einmalkosten in der Höhe von CHF 85,0 Mio vorgenommen. Unter Berücksichtigung dieser Einmalkosten lag das Betriebsergebnis (EBIT) bei CHF -17,1 Mio.

Konzernergebnis vor Einmalkosten gesteigert

Das Konzernergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen vor Einmalkosten belief sich auf CHF 53,9 Mio (Vergleichsperiode Vorjahr: CHF 51,7 Mio). Dies entspricht einer Erhöhung von 4,3%. Aufgrund einer Teilauflösung von Rückstellungen aus dem Verkauf der Aktivität der Industrieklebstoffe im Jahr 2012 bezüglich abgelaufener Gewährleistungsfristen betrug das Konzernergebnis vor Einmalkosten CHF 56,1 Mio (Vergleichsperiode Vorjahr: CHF 51,7 Mio). Unter Berücksichtigung der Rückstellung für die Einmalkosten lag das Konzernergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen bei CHF -31,1 Mio und das Konzernergebnis bei CHF -28,9 Mio.



Der Gewinn pro Aktie aus fortzuführenden Geschäftsbereichen (unverwässert) vor Einmalkosten stieg um 4,0% auf CHF 31,49 (Vergleichsperiode Vorjahr: CHF 30,28).

Eigenkapitalquote weiterhin hoch

Das Eigenkapital reduzierte sich aufgrund der Einmalkosten um CHF 56,7 Mio auf CHF 564,7 Mio. Die Eigenkapitalquote lag trotz Einmalkosten mit 56,3% (Ende 2016: 62,8%) weiterhin auf hohem Niveau.

Solider Bestand an flüssigen Mitteln

Der Nettobestand an flüssigen Mitteln belief sich per Ende Juni 2017 auf CHF 163,2 Mio und reduzierte sich gegenüber Anfang Jahr um CHF 46,0 Mio, was grösstenteils auf die Auszahlung der Dividende sowie die Investitionen in den Ausbau der Kapazitäten zurückzuführen ist. Zusätzlich hielt Forbo eigene Aktien im Wert von CHF 137,4 Mio, bewertet zum Kurs von Ende Juni 2017. Aus steuerrechtlichen Gründen beabsichtigt Forbo in nächster Zeit, gegen Ende der sechsjährigen Haltefrist, rund 60 000 eigene Aktien zu verkaufen.

Entwicklung der Geschäftsbereiche

Der Geschäftsbereich Forbo Flooring Systems erzielte im ersten Semester 2017 einen Umsatz von CHF 415,9 Mio (Vergleichsperiode Vorjahr: CHF 408,9 Mio), was einem soliden Umsatzanstieg in Lokalwährungen von 3,6% entspricht (+1,7% in Konzernwährung). Beinahe alle Märkte in Europa sind moderat bis überdurchschnittlich gewachsen, vor allem auch die für den Geschäftsbereich wichtigen Kernmärkte in Frankreich und den Niederlanden. Nordamerika wies ein leichtes Wachstum aus und Asien/Pazifik verzeichnete einen leichten Umsatzrückgang nach verschiedenen realisierten Grossprojekten im Vorjahr. Die Aktivität der Bauklebstoffe hat sich nachhaltig von den konjunkturell schwierigen Jahren erholt und wies insgesamt ein sehr erfreuliches Umsatzwachstum auf. Die neu gebaute Produktionsstätte für hochwertige homogene Vinylbeläge wurde Ende 2016 in Betrieb genommen und die Kollektionen dazu, nebst weiteren Produktneuheiten, wurden Anfang 2017 im Markt lanciert.



Das Betriebsergebnis (EBIT) vor Einmalkosten erhöhte sich trotz negativer Währungseinflüsse und höherer Rohmaterialpreise um 4,0% auf CHF 52,3 Mio (Vergleichsperiode Vorjahr: CHF 50,3 Mio). Die EBIT-Marge vor Einmalkosten konnte auf 12,6% gesteigert werden (Vergleichsperiode Vorjahr: 12,3%). Unter Berücksichtigung der Einmalkosten betrug das Betriebsergebnis (EBIT) CHF -32,7 Mio. Der Fokus in den nächsten Monaten liegt weiterhin in der konsequenten Umsetzung der Strategie, indem Flooring Systems sein attraktives Produktportfolio fokussiert für Kunden in den relevanten Zielsegmenten weiterentwickelt und dieses auf verschiedene Anwendungsbereiche optimal abstimmt, begleitet von entsprechenden Marktaktivitäten. Mit einem konsequenten Kostenmanagement wird den Negativeinflüssen aus Währungs- und Rohmaterialpreisentwicklungen entgegengewirkt.



Der Geschäftsbereich Forbo Movement Systems erzielte in der ersten Jahreshälfte 2017 einen Umsatz von CHF 190,4 Mio (Vergleichsperiode Vorjahr: CHF 182,0 Mio), was einem erfreulichen Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 5,3% entspricht (+4,6% in Konzernwährung). Alle Regionen haben zu diesem Plus beigetragen. Überdurchschnittlich haben sich insbesondere die meisten Märkte in Europa, aufgrund von grösseren Projekten in wichtigen Kundensegmenten, entwickelt. Dazu beigetragen hat auch die Übernahme eines bestehenden Kunden in Norditalien Mitte 2016. Nordamerika wies ein leichtes Wachstum aus, die Nachfrage bleibt jedoch weiterhin verhalten. Die Nachfrage in Asien/Pazifik, insbesondere in unseren Kernmärkten, hat sich nach einer spürbaren Verlangsamung in der zweiten Jahreshälfte 2016 nun wieder beschleunigt.



Das Betriebsergebnis (EBIT) ist um 10,1% auf CHF 22,8 Mio aufgrund der Umsatzsteigerung und operativen Optimierungen deutlich gestiegen (Vergleichsperiode Vorjahr: CHF 20,7 Mio). Die EBIT-Marge belief sich auf 12,0% (Vergleichsperiode Vorjahr: 11,4%). Im zweiten Halbjahr wird Movement Systems die strategischen Initiativen weiter konsequent in allen Bereichen fortführen, indem nebst der Hauptproduktgruppe der Transilon-Transportbänder vermehrt die Produktlinien von Prolink-Plastikmodulbändern und Extremultus-Antriebsriemen forciert werden, das Produktangebot ergänzt wird sowie die Vertriebs- und Servicestrukturen gezielt ausgebaut werden.



Ausblick für 2017

Die Einschätzungen von Forbo für das Gesamtjahr 2017 haben sich nicht verändert. Die Gesamtsituation bleibt weiterhin anspruchsvoll, da die Währungssituation und die Entwicklung einzelner Märkte volatil bleiben.

Wie im Frühjahr angekündigt, geht Forbo bei gleichbleibender Währungssituation und einem ähnlichen wirtschaftlichen Umfeld für das Gesamtjahr 2017 weiterhin von einer leichten Steigerung des Umsatzes und des Konzernergebnisses aus fortzuführenden Geschäftsbereichen vor Einmalkosten aus. Dieses wird jedoch um die dafür gebildete Rückstellung geschmälert werden.

Weitere Informationen finden Sie in dem seit heute Morgen früh im Internet elektronisch publizierten Halbjahresbericht 2017:

(www.forbo.com: http://www.forbo.com/) - Investoren

Forbo ist ein führender Hersteller von Bodenbelägen, Bauklebstoffen sowie Antriebs- und Leichtfördertechnik. Das Unternehmen beschäftigt über 5 500 Mitarbeitende und verfügt über ein internationales Netz von 24 Standorten mit Produktion und Vertrieb, 6 Konfektionierungszentren sowie 45 reinen Vertriebsgesellschaften in weltweit insgesamt 36 Ländern. Der Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2016 betrug CHF 1 185,5 Millionen. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Baar im Kanton Zug, Schweiz.

Die Konzerngesellschaft Forbo Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorennummer 354151, ISIN CH0003541510, Bloomberg FORN SW, Reuters FORN.S).

Kontaktperson:

This E. Schneider

Exekutiver Verwaltungsratspräsident

Telefon +41 58 787 25 49

Fax +41 58 787 20 49

(www.forbo.com: http://www.forbo.com)