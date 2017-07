Moneycab.com: Herr Eschler, Bimoz ist ein neuartiger Motor, mit dem sich fast alle Velos in E-Bikes verwandeln lassen. Können Sie uns die Funktionsweise erläutern?

Roland Eschler: Das Bimoz E-Bike-Antriebssystem lässt sich an nahezu jedes Fahrrad nachrüsten. Dank höchster technischer Fertigungspräzision wird ein äusserst durchdachtes Set bestehend aus Motor, Akku und Steuerung gefertigt, welches mit dem Vorteil der Mittelmotortechnik mit allen Schaltungen kombiniert werden kann und darüber hinaus auch für Räder mit Rücktrittbremse funktioniert. Mit dem smarten Nachrüstsatz wird aus dem eigenen Fahrrad in wenigen Schritten ein modernes E-Bike. Die getriebelose Antriebstechnik wird über ein High-Performance-Magnetsystem gesteuert, dadurch ist er äusserst widerstandfähig, einfach konstruiert und superschnell anzubringen und wiegt weniger als 2 kg in der Standard-Version. Ob City-, Trekking- oder Mountainbike - das System lässt sich an nahezu jeden Fahrradrahmen montieren.

Wo liegen die Unterschiede zu einem "normalen" E-Bike?

Der Bimoz wiegt im Gegensatz zu anderen E-Bike-Lösungen wie erwähnt nur etwa 2 Kilogramm und wirkt sich somit nicht auf das Fahrerlebnis im ausgeschalteten Zustand aus. Da das Bimoz-System direkt an der unteren Pedalaufhängung angebracht wird, ist die Antriebsunterstützung perfekt im Einklang zur Tretbewegung - wir nennen es "den Flow". Die ausgeklügelten Sensoren erkennen die Tretbewegung und passen die Motorleistung entsprechend an, d.h. Fahrradfahren bleibt immer noch Fahrradfahren. Der Support fühlt sich sehr harmonisch an und passt sich perfekt dem eigenen Fahrstil an.

Zudem hat der Bimoz kein Getriebe, die Übersetzung wird über unsere Software gesteuert, daher ist der Motor nicht nur "flüsterleise", sondern auch sehr wartungsarm. Danke dem Permanentmagnetmotor ist ebenfalls ein reibungsloser Leerlauf sicher gestellt, dass Fahrrad behält gewohnte Fahreigenschaften bei ausgeschaltetem Motor, herkömmliche Pedelec-Antriebe können dahin bei ausgeschaltem Zustand nur mit viel Muskelkraft vorwärts bewegt werden.

Bei E-Bikes wirken im Vergleich zum klassischen Velo viel stärkere Kräfte auf Rahmen und Fahrwerk. Gilt dies bei der Nachrüstung mit Bimoz auch oder anders gefragt, welche Bikes eignen sich zur "Aufrüstung", welche nicht?

Beim Bimoz-Antrieb wird die Montage direkt an das bestehende Tretlagergehäuse durchgeführt und bietet damit die Möglichkeit, das System an jedes gängige Rahmenmodell anzupassen. Dadurch kann die Kraft des Motors an der steifsten Stelle des Rahmens - am Tretlagergehäuse - abgestützt und somit die Belastung der anderen Baugruppen minimal gehalten werden. Die flexible Anwendung des Bimoz-Systems bietet den Vorteil, dass eine Kombination mit allen handelsüblichen Rahmen, Bremsen und Gangschaltungen ermöglicht. Darüber hinaus ist ...

