...und zwar mit Verlust. Die Adidas-Marke CCM Hockey geht für 110 Mio. Euro an den Finanzinvestor Birch Hill Equity Partners. Die Transaktion belastet das Ergebnis des abgelaufenen Quartals mit einem hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dieser Einmaleffekt wirk sich jedoch nach Unternehmensangaben nicht auf die Geschäftsprognose aus.



Der Konzern will sich ganz auf Schuhe und Bekleidung der Marken Adidas und Reebok konzentrieren und hatte deshalb bereits sein Golfzubehör-Geschäft verkauft. Die Marken TaylorMade, Adams und Ashworth gingen für umgerechnet 390 Mio. Euro an den US-Finanzinvestor KPS. Adidas will am kommenden Donnerstag seine Quartalszahlen vorlegen.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info