FRANKFURT (dpa-AFX) - Kursverluste an der US-Technologiebörse Nasdaq am Vorabend und auch an den meisten asiatischen Märkten dürften am Freitag auch den Dax nach unten ziehen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,63 Prozent niedriger auf 12 135 Punkte. Das wäre der niedrigste Stand seit drei Monaten. Die jüngste Schwäche könnte sich also fortsetzen.

Im Fokus stehen bei Anlegern nach wie vor die Quartalsberichte der Unternehmen. Aktien von Adidas könnten gegen den schwachen Gesamtmarkt zulegen, nachdem der Lifestyle-Konzern am Vorabend die Ziele für Umsatz und Gewinn erhöht hatte. Mit Linde veröffentlicht ein weiterer Dax-Wert Ergebnisse. Konjunkturseitig liegt das Augenmerk am frühen Nachmittag auf Zahlen zum Wirtschaftswachstum der USA im zweiten Quartal./bek/mis/fbr

ISIN DE0008469008

AXC0037 2017-07-28/07:27