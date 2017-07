FRANKFURT (Dow Jones)--Die Credit Suisse ist gut durch das zweite Quartal gekommen und hat Einnahmen und Gewinn erhöht. Das Nettoergebnis verbesserte sich auf 303 von 170 Millionen Schweizer Franken, die Einnahmen kletterten auf 5,2 von 5,1 Milliarden Franken im Vorjahr. Die Schweizer profitierten nach eigenen Angaben von einem guten Geschäft in der Vermögensverwaltung. In der Sparte wies die Credit Suisse für den Zeitraum Netto-Neugelder von fast 23 Milliarden Franken aus. Dies sei das beste Ergebnis der letzten sechs Jahre und habe zum höchsten je verzeichneten Bestand an verwalteten Vermögen geführt, so die Bank.

Analysten hatten der Bank ein Nettoergebnis von nur 268 Millionen Franken zugetraut.

Die Credit Suisse befindet sich derzeit in der Restrukturierung. CEO Tidjane Thiam will aus der Bank einen führenden Vermögensverwalter mit einem starken, aber kleineren Investment Banking machen. Dabei fallen tausende Arbeitsplätze weg.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2017 00:57 ET (04:57 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.