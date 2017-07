Warren, New Jersey, und Bangalore (ots/PRNewswire) -



Verstärkte Zusammenarbeit zur Lieferung personalisierter digitaler Erlebnisse



Mindtree (https://www.mindtree.com/), ein globaler Dienstleister im Bereich digitaler Wandel und Technologie, hat heute bekanntgegeben, dass es beim Adobe Solution Partner-Programm den Business Partners-Status erreicht hat. Mindtree verfügt über Spezialkenntnisse in Adobe Experience Manager, einer Komponente der Adobe Experience Cloud, und wurde damit für sein Kundenengagement belohnt, mit der Adobe Experience Cloud das Kundenerlebnis neu zu definieren.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140416/681203 )



Unternehmen, die Adobe Experience Cloud einführen, profitieren durch diese tiefere Partnerschaft von Mindtrees umfangreicher Fachexpertise sowie der Integration von Backend-Altsystemen mit hochmodernen Frontend-Technologien. Dies ermöglicht die zügige Implementierung von Kundenerlebnissystemen bei gleichzeitiger Optimierung der zentralen Business-Systeme mit einem API-First-Ansatz. Zudem bietet Mindtree mit Frameworks und Akzeleratoren zur Abwicklung der Betriebsabläufe beim digitalen Marketing in einem agilen Factory-Modell personalisierte Erlebnisse und schnelle Marktreife für einen messbaren Wettbewerbsvorteil.



"Das Kundenerlebnis ist das neue Schlachtfeld für Unternehmen, die sich einen Marktvorteil verschaffen wollen, um hochqualitative Kunden anzulocken und an sich zu binden", sagte Paul Gottsegen, Executive Vice President, Chief Marketing and Strategy Officer, Head - Mindtree Americas. "Durch den Ausbau unserer Partnerschaft mit Adobe sind unsere digitalen Experten in der Lage, das ganze Potenzial der Adobe Experience Cloud für unsere Kunden auszuschöpfen."



"Bei der Avis Budget Group dreht sich alles um unsere Kunden. Wie müssen uns ständig weiterentwickeln, um mit den Vorlieben unserer Kunden bei Suche und Reservierung Schritt zu halten. Es hat bereits eine Verschiebung stattgefunden. Die Kunden befinden sich nicht mehr auf einer digitalen Reise, sondern auf einer Reise in eine digitale Welt, in der Sie Personalisierung, schnelle Reaktionszeiten und einfache Transaktionsabwicklung auf allen digitalen Kanälen erwarten", sagte Neal Zamore, Senior Vice President, Global Digital Customer Experience bei Avis Budget Group. "Aus diesem Grund haben wir uns mit Adobe und Mindtree zusammengeschlossen, um eine neue digitale Plattform zu errichten und die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und zu übertreffen."



"Wie begrüßen den neuen Business Partners-Status von Mindtree im Adobe Solution Partner-Programm", sagte Jay Dettling, Vice President of Global Partners, Adobe. "Mindtree ist ein Experte in Sachen digitaler Wandel und hat weitreichende Erfahrung bei der Bereitstellung personalisierter digitaler Erlebnisse in einer komplexen, plattformübergreifenden Landschaft für namhafte Organisationen."



Nützliche Links: Video (http://www.mindtree.com/about-us/clients-speak/matthew-pritchard): GSK verlässt sich bei Maximierung seines digitalen Engagements auf Mindtree E-Book (http://possible.mindtree.com/CEPLP.html): Kundendialog im Wandel mit CEP Lektüre (https://www.mindtree.com/about-us/alliances/adobe): Mindtree und Adobe Experience Cloud



Informationen zu Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein Dienstleister für digitalen Wandel und Technologie von der Konzeption bis zur Ausführung und unterstützt damit Global-2000-Kunden, ihre Konkurrenz zu übertreffen. Unter dem Motto "Born digital" verfolgt Mindtree einen agilen, kooperativen Ansatz bei der Erstellung maßgeschneiderter Lösungen entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Gleichzeitig hilft unsere tiefe Fachkenntnis bei der Verwaltung von Infrastruktur und Anwendungen dabei, Ihre IT in ein strategisches Gut zu verwandeln. Ob Sie sich mit Ihrem Unternehmen von Ihrer Konkurrenz abheben, Ihre Geschäftsfunktionen neu gestalten oder das Umsatzwachstum beschleunigen möchten -- wir sind dafür der richtige Partner. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com.



Informationen zu Adobe Experience Cloud



Adobe Experience Cloud ist die Komplettlösung von Cloud-Diensten für alles, was Ihr Unternehmen benötigt, um ein herausragendes Kundenerlebnis bereitstellen zu können. Experience Cloud umfasst Adobe Marketing Cloud, Adobe Advertising Cloud und Adobe Analytics Cloud, baut auf der Adobe Cloud-Plattform auf und kann mit Adobe Creative Cloud und Document Cloud integriert werden. Adobe Experience Cloud wird von Adobe Sensei gestützt, einem Framework für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Sie bündelt erstklassige Lösungen, eine funktionsreiche Komplettplattform, umfassende Daten- und Inhaltssysteme sowie ein robustes Partner-Ökosystem, um eine unerreichte Erlebnisqualität bereitzustellen.



OTS: Mindtree newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115153 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115153.rss2



Pressekontakt: Indien Ankita Dubey Mindtree +91-7899169001 ankita.dubey@mindtree.com USA Erik Arvidson Matter Communications +1-978-518-4542 earvidson@matternow.com Europa Imogen Nation Hotwire +44-20-7608-4675 imogen.nation@hotwirepr.com