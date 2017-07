Genf - Die Aussenwerbe-Gruppe APG/SGA hat im ersten Semester 2017 etwas weniger umgesetzt und deutlich weniger verdient. So sanken die Verkaufserlöse in der Berichtsperiode um 2,9% auf 146,0 Mio CHF.

Der EBIT verminderte sich markant um 43% auf 30,9 Mio. Allerdings war in der Vorjahresperiode ein Ertrag von 22,6 Mio aus einem einmaligen Liegenschaftsverkauf enthalten. Bereinigt um den Liegenschaftsverkauf wäre der EBIT lediglich um 1,1% zurückgegangen, schreibt die Aussenwerbe-Gruppe am Freitag in einer Mitteilung.

Der Reingewinn schliesslich nahm um 41% auf 25,2 Mio ab. Bereinigt ...

