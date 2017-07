WEISSENBERG/LÖBAU (dpa-AFX) - Deutsche Rinder für den Wüstenstaat: In einem Quarantänestall im sächsischen Weißenberg wird derzeit die nächste Lieferung von Holstein-Kühen nach Katar vorbereitet. "Die Tiere kommen aus Zuchtbetrieben aus ganz Deutschland, hier werden sie gesammelt, um sie nach Frankfurt/Main zu bringen", sagte Tiergroßhändler Youssef Farhat. Vor etwa vier Wochen erhielt der Exporteur aus Sachsen die Anfrage aus dem arabischen Emirat.

Katar hatte Mitte Juli die ersten Kühen eingeflogen, mit denen das Emirat in der Krise am Golf seine eigene Milchproduktion ausbauen will. Damit reagiert Katar auf die Blockade, die die drei Nachbarländer Saudi-Arabien, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Ägypten Anfang Juni über das Land verhängt hatten. Aus Protest gegen die angebliche Unterstützung Katars für Terrororganisationen stellten sie auch den Handel mit dem Emirat ein./mis/DP/stb

