Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernimmt die Schirmherrschaft über die völkerrechtlich humanitäre Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Damit knüpft der Präsident an die Tradition vorheriger Amtsinhaber an, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Freitagsausgabe).

Dies geschehe "in Anerkennung des großen Engagements" des DRK, heißt es in einem Schreiben des Bundespräsidialamtes an DRK-Präsident Rudolf Seiters. "Wir sehen darin eine Würdigung und Wertschätzung unserer so wichtigen humanitären Arbeit. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Bundespräsidenten", sagte Seiters. Er verwies auf die vielfältigen Aktivitäten der rund drei Millionen DRK-Mitglieder, 400.000 ehrenamtlichen Helfer und 164.000 hauptamtlichen Mitarbeiter.

Derzeit ist das DRK weltweit in 50 Ländern tätig.