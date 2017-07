DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Adidas ist außerordentlich erfolgreich durch das zweite Quartal gekommen und traut sich für das Gesamtjahr ein viel höheres Gewinnwachstum zu als bisher. Der Umsatz aus den fortgeführten Geschäftsbereichen stieg um 20 Prozent auf 5,0 Milliarden Euro. Operativ legte der Gewinn um 18 Prozent auf 505 Millionen Euro zu, obwohl ein Sondereffekt im Vorjahreszeitraum den Gewinn um 70 Millionen Euro künstlich aufgebläht hatte. Adidas gelang der Gewinnanstieg, weil der Konzern einerseits die Kostensituation verbessern und andererseits die Bruttomarge steigern konnte. Angesichts der starken Entwicklung im ersten Halbjahr erhöht Adidas seine Prognose für 2017 und geht nun davon aus, dass der währungsbereinigte Umsatz um 17 bis 19 Prozent steigen wird, während die bisherige Prognose ein Plus von 12 bis 14 Prozent vorsah. Der Gewinn aus den fortgeführten Geschäftsbereichen soll 2017 um 26 bis 28 Prozent auf 1,360 bis 1,390 Milliarden Euro steigen. Ursprünglich war das Unternehmen im März hier von einem Anstieg um 13 bis 15 Prozent auf 1,2 bis 1,225 Milliarden Euro ausgegangen. Das Gewinnwachstum fällt damit also annähernd doppelt so hoch aus wie bislang gedacht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

LINDE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 4.288 -0,2% 8 4.298 EBITDA 1.044 +1% 7 1.032 EBIT 484 -14% 7 562 Ergebnis vor Steuern 416 -11% 3 468 Ergebnis nach Steuern/Dritten 284 -13% 3 326 Ergebis je Aktie 1,50 -14% 3 1,75

MTU AERO ENGINES

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 1.275 +6% 9 1.201 EBIT bereinigt 148 +21% 7 123 Ergebnis nach Steuern bereinigt 99 +17% 9 85 Ergebnis je Aktie 1,59 -4% 3 1,65

WACKER CHEMIE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q17 ggVj Zahl 2Q16 Umsatz 1.256 +5% 5 1.199 EBITDA 247 -7% 5 265 EBIT 98 -6% 4 105 Ergebnis nach Steuern/Dritten 56 -2% 3 57 Ergebnis je Aktie 1,13 -2% 3 1,15

Weitere Termine:

06:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 2Q

06:00 CH/UBS AG, Ergebnis 2Q

06:30 FR/Essilor International SA, Ergebnis 1H

07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Ergebnis 2Q

07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 2Q

07:00 FR/Vinci SA, Ergebnis 1H

07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 2Q

07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 1H

07:00 SE/Scania AB, Ergebnis 1H

07:05 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 2Q

07:15 DE/Grenke AG, Ergebnis 1H

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 2Q

07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1H

07:20 FR/Electricite de France SA (EDF), Ergebnis 1H

07:30 FR/Renault SA, Ergebnis 1H

07:45 FR/Engie SA (ehemals GDF Suez SA), Ergebnis 1H

08:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1H

08.00 DE/MAN SE, Ergebnis 1H

08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 1H

08:00 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1Q

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 2Q

12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q

14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q

14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q

15:00 DE/Volkswagen AG (VW), Telefonkonferenz zum Halbjahresergebnis

Im Laufe des Tages

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Mühlbauer Holding AG 1,50 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-FR 07:30 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,5% gg Vq zuvor: +0,5% gg Vq 08:45 Verbraucherpreise Juli (vorläufig) PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,7% gg Vj 08:45 Privater Verbrauch Juni PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+0,4% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+1,3% gg Vj -ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Juli (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,6% gg Vj zuvor: +1,6% gg Vj 09:00 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,9% gg Vq/+3,1% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vq/+3,0% gg Vj -EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Juli Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 110,9 zuvor: 111,1 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +4,3 zuvor: +4,5 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -1,7 Vorabschätzung: -1,7 zuvor: -1,3 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Juli PROGNOSE: +1,14 zuvor: +1,15 -DE 14:00 Verbraucherpreise Juli (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,5% gg Vj -US 14:30 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,7% gg Vq zuvor: +1,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,4% gg Vq zuvor: +1,9% gg Vq 14:30 Arbeitskostenindex 2Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,8% gg Vq 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Juli (2. Umfrage) PROGNOSE: 93,1 1. Umfrage: 93,1 zuvor: 95,1

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion neuer 0,90-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2022 im Volumen von 3,5 bis 4 Mrd EUR Auktion 2,05-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2027 im Volumen von 1,75 bis 2,25 Mrd EUR Auktion zinsvariabeler Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 1,0 bis 1,5 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.463,60 -0,34 Nikkei-225 19.973,78 -0,53 Schanghai-Composite 3.248,34 -0,04 INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.493,14 0,06 1,95 6,16 Stoxx-50 3.124,13 -0,27 -8,41 3,77 DAX 12.212,04 -0,76 -93,07 6,37 MDAX 24.860,66 -0,27 -66,89 12,04 TecDAX 2.283,41 0,22 5,08 26,04 SDAX 11.217,74 0,72 79,80 17,84 FTSE 7.443,01 -0,12 -9,31 4,20 CAC 5.186,95 -0,06 -3,22 6,68 Bund-Future 162,14 0,18 -0,4

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit einem schwächeren Start an Europas Börsen rechnen Händler am Freitag. Besonders der DAX wird unter Druck gesehen. Nach dem Einbruch der US-Technologiewerte am Vorabend im Gefolge der enttäuschenden Zahlen von Amazon war auch der gesamte US-Markt unter Druck geraten. "Die Underperformance des exportorientierten DAX wegen des rapide steigenden Euro und der Belastung durch die Autoskandale wird dadurch nur noch weiter verstärkt", sagt ein Händler. Dazu kämen technisch orientierte Trader, die eine klar erkennbare und negative Kopf-Schulter-Formation spielten. Schon am Vorabend versuchte der DAX-Terminkontrakt, durch die 12.100er-Marke zu brechen. "Ein kräftiger Fall unter die 12.000er-Marke ist daher das wahrscheinlichste Szenario", so der Händler weiter. Die Analysten von IG erwarten den DAX zum Start zunächst 62 Punkte tiefer. Für Bewegung dürfte aber zunächst die Berichtssaison sorgen, die für einen Freitag ungewöhnlich stark besetzt ist. Vor allem "ein Banken-Tag" könnte es werden, heißt es im Handel. Denn mit Credit Suisse und UBS aus der Schweiz, BNP Paribas aus Frankreich, BBVA, Santander und Caixa aus Frankreich, sowie Barclays aus Großbritannien und noch vielen weiteren Instituten legt halb Europa seine Daten vor. Damit sei der Sektor repräsentativ abgedeckt, es werde danach zu definitiven Anlageentscheidungen kommen, die richtungsweisend für das Quartal sind, heißt es weiter.

RÜCKBLICK: Uneineinheitlich - Während Geschäftsberichte großer Unternehmen aus Deutschland zum Teil enttäuschten, ergab sich mit Blick auf Europa ein etwas günstigeres Bild. Bremsend wirkte der Euro, der in Reaktion auf als taubenhaft interpretierte Kommentare der US-Notenbank deutlich zugelegt hatte, ehe er im späteren Tagesverlauf wieder zurückkam. Astrazeneca brachen um 15,4 Prozent ein. Ein Studienfehlschlag hatte das von dem Pharmaunternehmen mitgeteilte Gewinnplus im zweiten Quartal überschattet. Roche legten dagegen nach dem eigenen Zahlenausweis um 0,9 Prozent zu. Stützend wirkten besser als erwartet ausgefallene Umsätze und höhere Gewinnkennziffern. Sehr gut fielen die Geschäftszahlen von AB Inbev aus, die Aktie gewann 5,4 Prozen. Nestle verloren dagegen 1,0 Prozent. Anleger störten sich unter anderem am mauen organischen Umsatzwachstum, das die Erwartung nicht erfüllte. Der Lebensmittelsektor war dennoch dank AB Inbev mit einem Plus von 1,5 Prozent Gewinner unter den Branchenindizes. Auf keine große Begeisterung stießen die Zweitquartalszahlen von Airbus, die Aktie verlor 3,2 Prozent. Die Geschäftszahlen von Anglo American überraschten

nach Aussage eines Analysten beim Cashflow. Für die Aktie ging es um 3,2 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Der DAX litt unter negativen Überraschungen bei den Geschäftszahlen. Nach schwachen Zahlen ging es für Deutsche Börse um 3,8 Prozent nach unten. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis verfehlten die Erwartungen. Erschwerend kam hinzu, dass das Unternehmen das Erreichen des unteren Randes der geplanten Ergebnisspanne in Frage stellte. Die Deutsche Bank (-6,5 Prozent) verbuchte einen deutlichen Ertragsrückgang. Händler vermuteten dahinter sinkende Marktanteile. Bayer (-3 Prozent) litt im Berichtsquartal unter Einbußen bei Crop Science und Schwächen im Geschäft mit verschreibungsfreien Medikamenten. Hinzu kamen Abschreibungen in Brasilien. Nach einem deutlichen Gewinnwachstum hob BASF zwar die Prognose an, äußerte sich aber besorgt über die Folgen möglicher US-Sanktionen gegen Russland. BASF verloren 2 Prozent. VW reagierten mit Abschlägen von 2,4 Prozent auf die Geschäftszahlen. Nur für sich genommen seien die Zahlen sehr positiv, hieß es. Allerdings werde die Aktie überschattet von den jüngsten Kartellvorwürfen. Allianz (+1,4 Prozent) konnte dagegen mit dem Zahlenwerk die Anleger überzeugen. Leoni (+3,6 Prozent) überraschte auf der Ertragsseite, Dialog (-5,2 Prozent) konnte die hohen Erwartung nicht erfüllen.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) -0,2% auf 12.187 Punkte

Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien legten Adidas beim Broker Lang & Schwarz um rund 4 Prozent zu. Der Sportartikelhersteller hatte am frühen Abend sehr gute Quartalszahlen vorgelegt und außerdem die Prognose für das Gewinnwachstum deutlich erhöht. Salzgitter profitierten dagegen nicht davon, dass das Unternehmen nach einem guten ersten Halbjahr optimistischer geworden ist für das Gesamtjahr. Nach zwischenzeitlichen Kursgewinnen seien Salzgitter zuletzt knapp behauptet im Vergleich zum Xetra-Schluss umgegangen, so ein Händler. Infineon hätten sich derweil zuletzt wieder berappelt, nachdem die Aktie im Zuge einer zwischenzeitlich deutlicheren Schwäche bei den Technologieaktien in den USA 1 Prozent im Minus gelegen habe. Kaum Bewegung habe es bei Qiagen gegeben. Das Biotechnologieunternehmen hatte am Abend nach einem guten zweiten Quartal seine Umsatzprognose angehoben.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Dow-Jones & Co kamen auf ihrer Jagd nach neuen Rekorden ins Schlingern. Trieben zunächst vor allem positive Geschäftsausweise der Unternehmen die Kurse weiter an, gerieten sie am frühen New Yorker Nachmittag plötzlich ins Trudeln, angeführt von Aktien aus dem Technologie- und Biotechnologiesektor. Ablesen ließ sich das an den technologielastigen Nasdaq-Indizes, die phasenweise zum Vortagesschluss 1,5 Prozent im Minus lagen. Der Dow bekam als preisgewichteter Index wieder Hilfe von der optisch teuren Boeing-Aktie. Dem 10-prozentigen Plus am Vortag nach guten Geschäftszahlen folgte ein weiterer Anstieg um 3,2 Prozent. Stützend wirkten auch kräftige Gewinne bei Merck und Verizon. Positive Konjunkturdaten des Tages verpufften zumindest am Aktienmarkt weitgehend. Marktteilnehmer taten sich mit Erklärungen für die zwischenzeitliche Schwäche schwer. Manche sprachen von Gewinnmitnahmen, andere sorgten sich mit Blick auf das Rekordhoch bei Facebook um zu hohe Bewertungen. Wieder andere vermuteten den sehr schwachen Subindex "Dow-Transportation" als Auslöser, dem Signalwirkung zugeschrieben wird. Die Aktie des Paketzustellers UPS traf es mit einem Minus von 4,0 Prozent. Zwar erfüllte UPS bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen, der Ausblick auf das laufende dritte Quartal klang Marktbeobachtern zufolge aber eher mau. Facebook verbuchte einen Gewinnsprung von 71 Prozent. Umsatz und Gewinn des sozialen Netzwerkes lagen über den Schätzungen des Marktes. Die Facebook-Aktie gewann 2,9 Prozent, hatte im frühen Verlauf aber auch schon mehr als 5 Prozent zugelegt und ein neues Rekordhoch markiert. Verizon lieferte einen optimistischen Ausblick ab und überzeugte bei der Gewinnung von Neukunden. Die Aktie legte um 7,7 Prozent zu. Twitter rauschten um 14,1 Prozent in die Tiefe. Das Unternehmen scheiterte bei dem Versuch, seine Nutzerbasis zu erweitern. Zudem sank der Umsatz das zweite Quartal in Folge und auch das Ergebnis war wieder negativ.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.32 Uhr EUR/USD 1,1687 +0,1% 1,1676 1,1663 EUR/JPY 129,76 -0,2% 129,99 130,21 EUR/CHF 1,1330 +0,5% 1,1269 1,1255 GBP/EUR 1,1191 +0,0% 1,1190 1,1214 USD/JPY 111,04 -0,3% 111,33 111,61 GBP/USD 1,3079 +0,1% 1,3066 1,3078

Freitag: Am Morgen kann der Dollar die Vortagesgewinne gegen den Euro großteils halten. Die Gemeinschaftswährung notiert knapp unter 1,17 Dollar. Derweil setzt der Schweizer Franken seine Schwäche gegen den Euro fort, der in der Nacht einen weiteren Sprung aufwärts auf über 1,13 Franken machte. An den Märkten wird spekuliert, dass im Gegensatz zu anderen Notenbanken die Schweizerische Nationalbank an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten wird.

Donnerstag: Nachdem die US-Notenbank (Fed) mit ihren neuesten Kommentaren zur Geldpolitik am Vorabend Dollar, Gold und Anleihen stärker bewegt hatte, kehrten sich die Trends dort wieder um. Der Offenmarktausschuss ließ die Geldpolitik wie erwartet unverändert, sprach aber von einer zuletzt wieder gesunkenen Inflation und will "relativ bald" den Startschuss für eine Verringerung der aufgeblähten Fed-Bilanz geben. Die zunächst als eher "taubenhaft" interpretierten Fed-Aussagen hatten den US-Dollar auf ein Dreizehnmonatstief gedrückt, von dem er sich im Verlauf des Tages auch mit Hilfe der guten US-Konjunkturdaten wieder erholte. Der Euro fiel auf zuletzt 1,1675 Dollar nach einem Tageshoch von gut 1,1770 zurück.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,92 49,04 -0,2% -0,12 -14,2% Brent/ICE 51,35 51,49 -0,3% -0,14 -12,6%

Die Ölpreise stiegen weiter, wenn auch etwas langsamer als zuletzt. US-Leichtöl der Sorte WTI kostete 0,6 Prozent mehr und zwar 49,05 Dollar je Barrel. Brent liegt inzwischen wieder bei 51,51 Dollar. Im Wochenverlauf liegen die Erdölpreise damit über 6 Prozent im Plus - dank sinkender US-Vorräte und neuer Förderbegrenzungen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.258,29 1.259,00 -0,1% -0,71 +9,3% Silber (Spot) 16,54 16,58 -0,2% -0,04 +3,9% Platin (Spot) 926,55 923,00 +0,4% +3,55 +2,5% Kupfer-Future 2,85 2,88 -0,8% -0,02 +13,1%

Das Gold verteidigte die Gewinne des Vortages weitgehend. Die Feinunze kostete zuletzt 1.259 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

KARTELLVORWÜRFE AUTOINDUSTRIE

Die Kartell-Vorwürfe gegen die deutsche Autoindustrie haben nun auch in den USA zu ersten juristischen Schritten geführt. Drei Privatkunden verklagten dort jetzt die Unternehmen. Sie sehen sich geschädigt, weil sie als Folge der mutmaßlichen Absprachen künstlich überhöhte Preise für ihre Wagen gezahlt hätten, und fordern Entschädigung.

VOLKSWAGEN

Die amerikanische und die kalifornische Umweltbehörde haben die Modifikationen genehmigt, die der Volkswagen-Konzern an einigen Diesel-Fahrzeugen vornehmen will, die mit illegaler Software zur Schönung von Abgaswerten ausgestattet waren.

SALZGITTER

hat das beste Halbjahresergebnis seit 2011 erzielt und traut sich nun auch für das Gesamtjahr mehr zu. Der Stahlhersteller erzielte einen 16 Prozent höheren Außenumsatz von 4,616 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Steuern versechsfachte sich sogar auf 100,2 Millionen Euro. Der Umsatz soll nun 2017 soll zwar weiterhin etwa 9 Milliarden Euro erreichen, beim Vorsteuergewinn sieht Salzgitter jetzt aber 150 bis 200 Millionen Euro. Die alte Prognose hatte auf 125 bis 175 Millionen Euro gelautet.

QIAGEN

Nachfolgend ein Vergleich der Zweitquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (Angaben in Mio US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar):

BERICHTET PROG PROG 2Q17 ggVj 2Q17 ggVj 2Q16 Umsatz 349 +4% 346 +3% 334 Operatives Ergebnis bereinigt 88 +27% 83 +20% 69 Ergebnis nSt/Dritten bereinigt 58 +2% -- -- 57 Ergebnis je Aktie bereinigt 0,30 +25% 0,28 +17% 0,24

Angesichts des soliden Halbjahres peilt Qiagen für 2017 nun ein um Wechselkursschwankungen bereinigtes Umsatzwachstum von 7 Prozent an. Hier hatte die alte Prognose auf ein Plus von 6 bis 7 Prozent gelautet. Der bereinigte verwässerte Gewinn soll unverändert 1,25 bis 1,27 Dollar je Aktie und vor Restrukturierungskosten betragen.

PORSCHE

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat auch bei Porsche-Autos illegale Abschalteinrichtungen entdeckt. Zudem besteht ein ähnlicher Verdacht für Autos vom Typ VW Touareg. Porsche bestätigte dies. Bei Autos des Typs "Porsche Cayenne 3 Liter TDI Euro6" springe auf dem Rollenprüfstand eine so genannte "Aufwärmstrategie" an, die im Realverkehr nicht aktiviert werde. "Wir stufen das als unzulässige Abschalteinrichtung ein", sagte Verkehrsminister Alexander Dobrindt. Es werde ein verpflichtender Rückruf angeordnet, für den der Hersteller die Kosten trage. Betroffen sind laut Dobrindt 22.000 Fahrzeuge in Europa, davon 7.500 in Deutschland.

AIR FRANCE-KLM

