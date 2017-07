Newstrike Resources Ltd.: Newstrike gewinnt durch jüngste Ernennungen in den Beratungsausschuss Zugang zu unvergleichbaren Einblick und nachgewiesener Markenentwicklungsexpertise

Jüngste Ernennungen bringen nachgewiesene Expertise, die der Schlüssel zur erfolgreichen Markeneinführung auf einem sich entwickelnden Markt sind

TORONTO, ONTARIO - (Marketwired - 27. Juli 2017) - Newstrike Resources Ltd. (TSXV: HIP) ("Newstrike" oder das "Unternehmen") gibt die Ernennung von Dr. Chris Andrews, Bernie Breen, Joan Chypyha, Jeff Craib, Mike Egli, Dr. Brian Jahns, Michael Letros und Patrick Sambrook in ihren Beratungsausschuss bekannt.

"Einzeln hat jedes Mitglied unseres Beratungsausschusses eine erwähnenswerte Erfolgsgeschichte und Anerkennung in seinem entsprechenden Fachgebiet. Indem wir sie jetzt zusammenbringen, haben Newstrike und ihre sich vollständig in Unternehmensbesitz befindliche Tochtergesellschaft Up Cannabis Inc. jetzt Zugang zu einem Beratungsteam, das unvergleichbaren Einblick und nachgewiesene Erfahrung mit sich bringt, um uns beim Markenaufbau zu unterstützen, der den Klienten, Kunden und unseren Aktionären eine Wertschöpfung bieten wird," sagte Scott Kelly, Newstrikes Executive Chair. "Wir glauben, dass die Markenbildung in einem stark regulierten Werbeumfeld ein wichtiger Bestandteil für Erfolg in einem sich entwickelnden Markt für Cannabis ist. Die Mitglieder unseres Beratungsausschusses besitzen nachgewiesene Erfolgsgeschichten und sektorenspezifische Erfahrung, was unserer Ansicht nach hilfreich sein wird, wenn Newstrike und Up Marken einführen werden, die sowohl in Kanada als auch international zu anerkannten führenden Marken werden."

Angeworben aus den Bereichen Gesundheitswesen, Unternehmensfinanzierung, Arzneimittelentwicklung, Markenaufbau und Marketing sowie Kunst, Musik und Unterhaltung wurden die Mitglieder in Newstrikes Beratungsausschuss aufgrund ihrer Fähigkeit zur beschleunigten Ausführung der Wachstumsstrategie des Unternehmens, zur Erweiterung der Produktion und zur Markenentwicklung ausgewählt.

Ernennungen in den Beratungsausschuss

Dr. Chris Andrews: Dr. Chris Andrews ist ein beratender Gastroenterologe am Foothills Hospital, Associate Clinical Professor in der Abteilung Gastroenterologie der University of Calgary und Leiter der Gut Motility Clinic in Calgary, der größten Klinik dieser Art in Kanada. Dr. Andrews klinisches und wissenschaftliches Interesse konzentriert sich auf die Diagnose und Kontrolle der "Gut Motility Disorders" (Darmmotilitätsstörungen einschließlich Gastroparese, Dyspepsie und Reizdarmsyndrom) sowie auf die Geräteentwicklung in diesen Bereichen. Er hat zahlreiche Publikationen und zwei Patente. Er ist ein Direktor der M Pharma Inc. Dr. Andrews ist ein Absolvent der McGill University (BSc.), der Mayo Clinic School of Graduate Medical Education (MSc.) und der McMaster University (Doktor der Medizin).

Bernie Breen: Bernie Breen hat seine Talente weiterentwickelt und eine solide Reputation als cleverer, künstlerfreundlicher und sachkundiger Künstlermanager aufgebaut. Er hat die Karrieren vieler talentierter Künstler gemanagt. Bernie arbeitet zurzeit sowohl mit etablierten als auch angehenden Künstlern zusammen. Seine Künstlerliste schließt ein: The Tragically Hip, Matthew Good, Schauspieler/Musiker Hugh Dillon, die wiedervereinten Headstones und Produzent/Mitglied von Blue Rodeo Colin Cripps. Bernie wurde mit dem Juno- und CSA-Award ausgezeichnet. Er absolvierte seine Ausbildung mit Auszeichnung am Harris Institute for the Arts (HIA).

Joan Chypyha: Joan Chypyha hat über 25 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie, wo sie mehrere leitende Positionen mit Schwerpunkt Marketing, Verkauf und Unternehmensentwicklung hatte, wobei man ihr über 20 Lizenz-Deals sowie Produkteinführungen zuschreibt. Während ihrer Karriere war Frau Chypyha 16 Jahre bei Hoffmann-La Roche in zunehmend höheren Marketing-Positionen; der Chief Business-Development Officer bei Rhei Pharmaceuticals Ltd.; Vice President der Unternehmensentwicklung und General Manager der Barrier Therapeutics Canada Inc.; Gründerin der Alto Pharmaceuticals Ltd und jüngst President und General Manager der Cipher Pharmaceuticals (Canada). Joan ist eine Absolventin der University of Toronto (BSc.) und der Queen's University (Executive MBA).

Jeff Craib: Jeff Craib ist ein Veteran aus der Musikbranche mit einer Karriere von über 25 Jahren. Er leistete einen beachtlichen Beitrag zum Umfang der Unterhaltung auf Livekonzerten im Inland und international. Als Präsident von The Feldman Agency (TFA) leitet er ein weltweit anerkanntes und preisgekröntes Unternehmen. Mit über 3.000 Shows pro Jahr repräsentiert TFA eine exklusive Klientenbasis von über 250 Studiomusikern, die alle Musikrichtungen abdecken. Mit einem scharfen Auge für Markeneinführung und Marketing hat Jeff die Erweiterung von TFA-Angeboten bei besonderen Events, Unternehmensbeziehungen und neuen Initiativen zur Zusammenarbeit bei Unternehmensstrategie und Inhalt betreut. Er wird oft um Stellungnahmen zu verschiedenen Branchenfragen gebeten, er ist ein aktives Mitglied im CARAS-Board und bleibt ein leidenschaftlicher Fürsprecher für Misik und Unterhaltung.

Mike Egli: Mike Egli ist ein anerkannter kommerzieller Federführer in Kanada, der viele Portfolios mit über 20 Produkteinführungen geleitet hat einschließlich Scherings "Claritin". In den letzten 10 Jahren waren Mikes Positionen in der Geschäftsleitung bei Aktiengesellschaften als Managing Director bei Nycomed Pharma in den Niederlanden und als President und CEO der Takeda in Kanada. Er ist ein Absolvent der Guelph University(BA).

Dr. Brian E. Jahns: Dr. Brian Jahns hat über 20 Jahre in der pharmazeutischen Industrie mit dem Aufbau von Milliarden-Dollar-Marken verbracht. Brian trat 1998 in Roche Canada ein, wo er letztendlich die Stelle des Vice President Onkologie erreichte. Während dieser Zeit lieferte er den strategischen Rahmen, der es Marken wie z. B. Rituxan, Herceptin und Avastin ermöglichen, die Blockbuster-Erwartungen zu übertreffen. In einer Zeit, die Innovation und den Patienten als Mittelpunkt begrüßt, wird Brians Perspektive durch seine Erfahrungen als Gesundheitsdienstleister, Forscher, Dozent und Vermarkter geprägt. Brian ist ein Erneuerer, der Verbesserungen in der pharmakologischen Behandlung von Patienten unterstützt. Dr. Jahns ist ein Absolvent der University of Western Ontario (Bachelor), der Wayne State University (Doktor der Pharmazie) und Queen's University Executive Program.

Michael Letros: Michael Letros ist ein Experte für Eigenkapitalmärkte, Kapitalbeschaffung und Unternehmensstrategie. Er leitete das Investment-Research und ein Portfolio von Privat- und Venture-Investments bei Libra Advisors LLC, ein preisgekrönter Hedgefonds (jetzt Family-Office) in New York. Zuvor leitete Michael ein Team von institutionellen Aktienverkaufs- und Handelsprofis bei National Bank Financial, das institutionellen Investoren in den USA Anlageberatung bot und für kleine und mittlere kanadische Aktiengesellschaften Kapital beschaffte. Michael ist ein Absolvent der Queen's University in Kingston (BA mit Auszeichnung) und der Dalhousie University (MA). Er ist ebenfalls ein CFA Charter Holder (Certified Financial Analyst) und war vor Kurzem ein Sloan Fellow der London Business School, wo ihm der Master of Science in Führung und Strategie mit Auszeichnung verliehen wurde.

Patrick Sambrook: Patrick Sambrooks Karriere in der Unterhaltungsindustrie begann Anfang der 1990er-Jahre. Er begann als ein Promoter, der sekundäre Märkte bearbeitete. Das Künstlermanagement begann auf natürliche und organische Art, wobei jede Gelegenheit auf der nächsten aufbaute. Patrick hat die Karrieren von verschiedenen führenden Künstlern in der kanadischen unabhängigen Musikszene aufgebaut und geformt einschließlich Sarah Harmer, Kathleen Edwards, Arkells, Change of Heart (Ian Blurton), Bird, (Jason Collett) und 16 Tons (Amy Milan). Patricks Klienten haben auf den größten Weltbühnen gespielt wie z. B. Glastonbury, SARStock, Farm Aid und sind in zahlreichen Spätvorstellungen aufgetreten einschließlich Late Night mit David Lettrerman und The Tonight Show. Im Jahre 2006 gründete er eine Partnerschaft mit Bernie Breen Management, um gemeinsam The Tragically Hip zu managen. Patrick und Bernie Breen begleiteten die Band auf ihrer größten Tour in ihrer Geschichte, die Man Machine Poem Tour im Jahr 2016.

Gewährung von Optionen

Gemäß des Aktienoptionsplans des Unternehmens hat das Unternehmen insgesamt 13.584.795 Optionen den Officrers und Directors des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,38 CAD gewährt, was einem Aufschlag von ungefähr 10% auf die Schlussnotierung von 0,345 CAD am 25. Juli 2017, dem Tag vor dem Datum der Optionsgewährung, entspricht. Optionen mit dem gleichen Ausübungspreis wurden ebenfalls den Mitgliedern des Beratungsausschusses und ausgewählten Mitarbeitern und Dienstleistungsanbietern gewährt.

Über Newstrike:

Newstrike ist die Muttergesellschaft, der Up Cannabis Inc., ein lizenzierter Produzent von medizinischem Cannabis mit Sitz in Brantford, Ontario, der seine Anbaulizenz am 19. Dezember 2016 erhalten hat. Newstrike beabsichtigt mittels seiner Besitzanteile an lizenzierten Produzenten, ein vielfältiges Netzwerk von hochwertigen Cannabis-Marken zu entwickeln, um den Bedarf der Kunden aus dem medizinischen Sektor und eventuell, falls es das Gesetz erlaubt, erwachsener Konsumenten zu decken.

