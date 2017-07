EU-Kommissare nehmen es bei der Veröffentlichung ihrer Vermögensverhältnisse nicht so genau, obwohl der Verhaltenskodex sie zu Transparenz anhält.

Der irische Agrarkommissar Phil Hogan etwa gibt an, weder Aktien oder andere Wertpapiere noch Immobilien zu besitzen. Der ehemalige irische Umweltminister vermelde lediglich Ehrenmitgliedschaften in zwei exklusiven Golfclubs in seiner Heimat. Ähnlich mittellos präsentiert sich die polnische Kommissarin Elžbieta ...

