Klartext: Drillisch und Wirecard

bei Drillisch gab es am 25. Juli eine außerordentliche Hauptversammlung. Um was es dabei ging: Drillisch will stärker mit United Internet zusammenarbeiten bzw. sich zusammenschließen.

Dazu ist ein Schritt, dass bei Drillisch eine massive Kapitalerhöhung durchgeführt wird. Und um die Zustimmung dazu ging es bei besagter außerordentlicher Hauptversammlung. Wichtig dabei war, dass das Bezugsrecht für Alt-Aktionäre bei der Kapitalerhöhung ausgeschlossen war. Es geht nicht darum, dass Drillisch liquide Mittel zufließen. Und zwar deshalb:

Drillisch: Hohe Zustimmung bei der außerordentlichen Hauptversammlung

Die neuen Aktien sollen gar nicht an die Alt-Aktionäre gehen - sondern dazu genutzt werden, die Telekommunikations-Tochter von United Internet zu übernehmen. Dazu zahlt Drillisch mit eigenen Aktien - und zusammen mit bereits gehaltenen Drillisch-Aktien wird dann United Internet die Mehrheit an Drillisch halten. Wenn die Transaktion über die Bühne gegangen ist, wird die "mittelbare und unmittelbare Beteiligung" von United Internet an Drillisch von - ich zitiere: "derzeit ca. 30,95 Prozent auf insgesamt ca. 73,11 Prozent steigen."

Übrigens: Laut Drillisch haben auf der außerordentlichen Hauptversammlung rund 97,85% der gültig abgegebenen Stimmen zugestimmt. Damit ist der Weg nun frei für die oben geschilderte Vorgehensweise.

Dann der Blick auf Wirecard:

Bei Wirecard soll es die vollständigen Zahlen zum zweiten Quartal 2017 (bzw. die Halbjahreszahlen) zwar erst am 17. August geben - ein vorläufiges Ergebnis wurde aber bereits veröffentlicht. Und diese vorläufigen Zahlen können sich sehen lassen: Die Umsätze stiegen demnach im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreswert von 241,3 Mio. Euro auf 339,8 Mio. Euro - ein Zuwachs von 41%. Im ersten Halbjahr lag das Plus bei 36%, der erreichte Umsatz betrug 614,7 Mio. Euro. Mithin hat sich das Wachstum im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreswert noch beschleunigt.

Wirecard: Hohes Wachstum bei Umsatz und Ebitda

Das Ebitda (= Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) stieg im zweiten Quartal um 35% auf 95,1 Mio. Euro. Im ersten Halbjahr betrug der Zuwachs 33% auf 176,4 Mio. Euro. Damit müsste Wirecard beim Ebitda im zweiten Halbjahr 2017 spürbar zulegen, um die eigene Prognose für das gesamte Geschäftsjahr (392-406 Mio. Euro Ebitda in 2017) erreichen zu können. Diese Prognose wurde ausdrücklich bestätigt, da der Vorstand "eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung" erwartet.

Meine Einschätzung: Dies sieht soweit recht gut aus, doch natürlich kann ich erst nach der Analyse der vollständigen Quartals-/Halbjahreszahlen eine fundiertere Aussage treffen.

