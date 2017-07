Dass sich Haselsteiner zehn Jahre nach dem IPO einen zweiten grossen Schritt an die Börse vorstellen kann, ist gut. Strabag wird übrigens bei unserem 2. Stammtisch für Abonnenten des Börse Social Magazine http://www.boerse-social.com/magazine am 16.8. dabei sein. Das Thema Börsegang ist natürlich Eigentümersache und wird beim Stammtisch nicht wirklich beantwortet werden können. Haselsteiner kann sich "zweiten Börsengang" bei Strabag vorstellen Der Baukonzern habe in seinen Augen einen zu kleinen Streubesitz, sagte der Ex-Konzernchef und Co-Eigentümer. DIEPRESSE.COM

