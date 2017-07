Es ist wieder soweit. Der Dividendenliebling Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) öffnet zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Bücher und lässt Einblicke in das aktuelle Geschäftsleben des Unternehmens zu.



Um vorab gleich die Spannung etwas abzumildern, können wir festhalten, dass Royal Dutch Shell zwar in gewisser Art und Weise dem niedrigen Ölpreisniveau tendenziell getrotzt hat, aber nicht mit Glanz und Gloria.



Details erfährst du wie üblich, wenn du am Ball bleibst und weiterliest.

Das Trotzen in den Zahlen

Zum Teil wurden die frischen Quartalszahlen von Shell in der medialen Berichterstattung regelrecht euphorisch aufgenommen. Anlass hierfür war, dass der Umsatz von 58,4 Milliarden US-Dollar auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...