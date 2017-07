Veritas Investment GmbH: Zwei Fonds erhalten Nachhaltigkeitssiegel

PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 28. JULI 2017

Zwei Fonds erhalten Nachhaltigkeitssiegel

* YourSRI.com vergibt Nachhaltigkeitssiegel für Ve-RI Equities Europe und Veri Multi Asset Allocation. * Veri Multi Asset Allocation im Nachhaltigkeitskompass für Stiftungen aufgenommen. * Gütesiegel "yourSRI Transparent" bestätigt Wirksamkeit von Nachhaltigkeitskriterien im systematischen und regelbasierten Investmentprozess von Veritas Investment.

Die beiden Fonds der Frankfurter Investmentboutique Veritas Investment, Veri Multi Asset Allocation und Ve-RI Equities Europe, haben von dem unabhängigen Analysehaus yourSRI.com das Gütesiegel "yourSRI Transparent" erhalten. Derzeit werden über 80% des europäischen Fondsvolumens nach dem Nachhaltigkeitsfussabdruck des FinTech-Portals dynamisch bewertet. In einem siebenstufigen Bewertungsraster, das von AAA (höchster Wert) bis CCC reicht, erzielt aktuell der Ve-RI Equities Europe mit einem Score von 7,2 das Rating AA. "Nachhaltigkeitskriterien sind ein integraler Bestandteil unseres systematischen und regelbasierten Investmentprozesses. Umso mehr freut es uns, dass die Wirksamkeit der Investmentstrategie durch eine sehr positive Bewertung von unabhängigen Dritten bestätigt wird", so Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer von Veritas Investment.

Veri Multi Asset Allocation im Nachhaltigkeitskompass für Stiftungen

Ebenfalls misst und vergleicht der "Nachhaltigkeitskompass für Stiftungen 2017" mittels des ESG-Screening von yourSRI.com die Portfolioqualität von Stiftungsfonds bzw. stiftungsgeeigneten Fonds im Hinblick auf Environment-, Social- und Governance (ESG)-Kriterien. Darin erzielt der Veri Multi Asset Allocation das Rating A. Insgesamt sind 45 Fonds im Nachhaltigkeitskompass für Stiftungen aufgenommen. Laut dieser Analyse schneidet der Fonds besonders im Vergleich der Schwankungsbreiten deutlich positiv ab. "Mit einem Maximum Drawdown von -3,49 Prozent über drei Jahre gehört laut dieser Studie der Veri Multi Asset Allocation zu den sieben schwankungsärmsten Fonds, die stiftungsgeeignet sind. Ergänzt um das ESG-Rating von A und der angegebenen Wertentwicklung von 4,04 Prozent innerhalb von drei Jahren, entsteht so eine attraktive Mischung für Stiftungen, denen eine stabile Wertentwicklung mit nachhaltigen Investments und wenig Schwankungen wichtig sind", fasst Rogowski das gute Abscheiden des Fonds im Nachhaltigkeitskompass für Stiftungen zusammen.

Den Nachhaltigkeitskompass 2017 finden Sie hier: https://yoursri.com/media-new/download/webversion_nachhaltigkeitskompass-fur-stiftungen_v1.pdf

Weitere Informationen zum Veri Multi Asset Allocation und zum Ve-RI Equities Europe finden Sie unter: www.veritas-investment.de.

ÜBER yourSRI

Das internationale FinTech-Portal "yourSRI.com" ermöglicht die kostenlose Ermittlung des Nachhaltigkeitsfussabdrucks für Anlagemandate sowie Anlagefonds per Knopfdruck. yourSRI.com umfasst dabei finanzielle als auch extra-finanzielle Informationen. Dies gestattet eine transparente und ressourcenschonende Beurteilung von Investments - sowohl aus finanzieller Perspektive wie auch aus Sicht der Nachhaltigkeit. Bereits über 80% des europäischen Fondsvolumens werden dynamisch bewertet. www.yoursri.com

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien. Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen Einflüssen.

Mit unserem etwa 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Investmentstrategien und Fonds.

PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH Ralf Droz mainBuilding, Taunusanlage 18 60325 Frankfurt Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73 Email: r.droz@veritas-investment.de www.veritas-investment.de

RISIKOHINWEISE:

Bitte beachten Sie: Die Veritas Investment GmbH bietet keine Anlageberatung. Die Inhalte dieser Meldung dienen ausschließlich fachlichen Informationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen, bestimmte Transaktionen einzugehen oder zu unterlassen. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Meldung kann Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, deren Inhalte von der Veritas Investment GmbH nicht kontrolliert werden. Daher übernimmt die Veritas Investment GmbH für derartige Inhalte keine Haftung. Darüber hinaus übernimmt die Veritas Investment GmbH keine Haftung für in dieser Meldung von Dritten zur Verfügung gestellte Daten und Informationen. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.

