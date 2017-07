FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag fester in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,09 Prozent auf 162,29 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,52 Prozent.

Anleiheexperte Dirk Gojny von der National-Bank erklärte die Kursgewinne zum Auftakt mit Vorgaben aus Asien. An wichtigen asiatischen Aktienmärkten war es am Morgen zu Kursverlusten gekommen, die auch am Frankfurter Markt die Risikofreude der Anleger dämpfte. Dies sorgte bei Bundesanleihen für etwas Auftrieb.

Im Handelsverlauf stehen ungewöhnlich viele wichtige Konjunkturzahlen aus der Eurozone und aus den USA auf dem Programm, die immer wieder für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen können. Unter anderem werden Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich sowie Wachstumsdaten aus den USA veröffentlicht./jkr/fbr

ISIN DE0009652644

AXC0074 2017-07-28/08:36