Berlin (ots) - Wenn die rechtspopulistische AfD in den nächsten Bundestag einzieht, dann wird in ihrer Fraktion der völkisch-nationalistische Flügel klar dominieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von Studierenden der Sozialwissenschaften der Ruhr-Universität Bochum, über die die Tageszeitung "neues deutschland" (Freitagausgabe) berichtet. Untersucht wurden die Landeslisten der AfD für die Bundestagswahl. Unter den insgesamt 196 Kandidaten finden sich der Studie zufolge 79 Personen, die den Thüringer AfD-Chef und Partei-Hardliner Björn Höcke "direkt unterstützen und Verbindungen zu anderen rechten Organisationen haben«. Vertreter dieser Strömung wurden überproportional auf aussichtsreiche Listenplätze gewählt. Anhand von Umfragen kommen die Autoren der Studie bei einem angenommenen AfD-Ergebnis von 8,5 Prozent bei der Bundestagswahl zu der Prognose, dass 31 von 58 AfD-Abgeordneten dem extrem rechten Flügel der Partei angehören würden. Nur 20 mögliche Abgeordnete werden dem gemäßigten Flügel um Parteichefin Frauke Petry zugerechnet, 7 seien nicht eindeutig zuzuordnen.



