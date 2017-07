Das war ein Tag an der Wall Street! Just nachdem die großen Indizes neue Rekorde verbuchten, drehten urplötzlich die Tech-Schwergewichte ins Minus und zogen sowohl den S&P 500 als auch die Nasdaq in die Verlustzone. Der Nasdaq Composite verlor am Ende 0,6 Prozent, der Dow konnte immerhin noch 85 Zähler ins Ziel retten. Amazon fügte sich dem schwachen Bild und enttäuschte nachbörslich seine Aktionäre. Der DAX geht entsprechend mit Abschlägen in den Handel.

