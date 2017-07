Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt deuten die vorbörslichen Indikationen am Freitag auf eine schwächere Eröffnung hin. Die Vorgaben fallen gemischt aus. Während der Dow Jones seine Rekordjagt am Vorabend weiter fortsetzte, verbuchte die technologielastige Nasdaq Einbussen. In Asien zeigen die Indizes rote Vorzeichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...