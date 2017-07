Viren machen uns krank, indem wir z.B. die Grippe, Masern oder Hepatitis bekommen. Dass manche Viren am liebsten Krebszellen befallen, nutzen einige Forscher nun, um Krebspatienten mit solchen Viren zu behandeln. Das Erstaunliche ist, dass sie tatsächlich Tumore aktiv angreifen und unser eigenes Immunsystem aktivieren können. Immer mehr Geld fließt derzeit in diese Entwicklungen. Welche Aktien werden im Milliardenmarkt Krebstherapie am meisten von dieser revolutionären Entwicklung profitieren?

Zur Geschichte onkolytischer Viren

Der Ansatz der onkolytischen Virotherapie (Krebsbehandlung mit Viren) wurde erstmals 1904 in der Literatur erwähnt, geriet allerdings für fast 100 Jahre in Vergessenheit. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es schon mehrere Berichte, ...

