MADRID (Dow Jones)--Banco Santander hat im zweiten Quartal mehr verdient und die Kapitalquote verbessert. Wie erwartet kletterte das Nettoergebnis in den drei Monaten auf 1,75 Milliarden von 1,3 Milliarden Euro. Die Nettozinseinnahmen stiegen auf 8,61 Milliarden von 7,57 Milliarden Euro, wie die Bank mitteilte. Das spanische Geldhaus hatte bereits entsprechende vorläufige Zahlen beim Start der Kapitalerhöhung Anfang Juli genannt.

Die Kernkapitalquote sank auf 9,58 Prozent per Ende Juni von 10,66 Prozent Ende März (fully loaded Basel III). Bei Berücksichtigung der Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Kaufs der Banco Popular über gut 7 Milliarden Euro, die Mittwoch abgeschlossen wurde, stieg die Quote allerdings auf 10,72 Prozent, so Santander. Die Bank liege im Plan, die Kapitalquote auf über 11 Prozent bis 2018 zu erhöhen.

July 28, 2017

