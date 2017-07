LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat Airbus nach Zahlen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 82 auf 79 Euro gesenkt. Nach einer Überprüfung seiner Schätzungen blicke man zwar nicht mehr ganz so zurückhaltend auf das Geschäft des Flugzeugbauers, dies werde aber überlagert von den jüngsten Währungsentwicklungen, schrieben die Experten in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Bei dem deshalb gesenkten Kursziel habe die Aktie für eine Kaufempfehlung nicht mehr genügend Kurspotenzial zu bieten./tih/zb

Datum der Analyse: 28.07.2017

