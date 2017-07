ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen für das zweite Quartal von 15,50 auf 15 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der schwache Wertpapierhandel und der vorsichtige Ausblick hätten am Tag der Zahlenvorlage beim Aktienkurs ihre Spuren hinterlassen, schrieb Analyst Jon Peace in einer Studie vom Freitag. Er berücksichtigte dies nun in seinen gesenkten Gewinnschätzungen je Aktie./tih/zb

Datum der Analyse: 28.07.2017

ISIN DE0005140008

