Anlagegrundsatz 4: Keine Panik - Volatilität ist nichts ungewöhnliches

Marktkommentar

Keine Panik - Volatilität ist nichts ungewöhnliches

Jedes Jahr hat seine turbulenten Zeiten. Volatilität an den Finanzmärkten ist normal und Anleger sollten sich im Voraus auf ein Auf und Ab einstellen, anstatt emotional zu reagieren in einer schwierigen Marktphase. Es ist wichtig, einen Plan für schwierige Phasen zu haben, anstatt nur emotional zu reagieren. In solchen Phasen heißt es Ruhe bewahren: nicht selten stellt eine Schwächephase am Aktienmarkt eine Chance dar und keinen Grund, zu verkaufen.

Sehen Sie sich hier genauer an, dass Sie die Nerven behalten sollten, wenn alle anderen den Kopf verlieren!

