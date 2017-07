Bad Marienberg - Die ALNO AG (ISIN: DE0007788408, WKN: 778840, Ticker-Symbol: ANO) hat eine Ad hoc-Mitteilung veröffentlicht:Die sich im vorläufigen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung befindliche pino Küchen GmbH hat ein Massedarlehen in Höhe von insgesamt bis zu 3 Mio. Euro erhalten. Das Amtsgericht Hechingen hatte am 24. Juli 2017 auf den Antrag der pino Küchen GmbH vom 21. Juli 2017 die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet. (Ad hoc vom 27.07.2017) (28.07.2017/alc/n/a)

