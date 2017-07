Die Bilanzsaison ist weiter in vollem Gange. In den USA legten gestern Abend zwei echte Schwergewichte Zahlen vor: Intel und Amazon. Die Reaktionen an den Märkten fielen unterschiedlich aus. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, analysiert die Zahlen und gibt eine Einschätzung zu den Aktien ab. Live aus Frankfurt gibt Korrespondentin Viola Grebe außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.