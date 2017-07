In Barcelona sind am Freitagmorgen mindestens 48 Menschen bei einem S-Bahn-Unfall verletzt worden. Das teilte der Notdienst von Katalonien über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Demnach gab es bei dem Unfall mindestens fünf Schwerverletzte. Insgesamt wurden nach Behördenangaben 18 Personen in Krankenhäuser eingeliefert. Der Unfall geschah in der morgendlichen Hauptverkehrszeit bei der Einfahrt des Zuges in den Bahnhof Barcelona-França im Zentrum der Stadt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.