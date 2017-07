Die Entwicklung am Stahlmarkt ist aktuell sehr erfreulich. Der MDAX-Konzern Salzgitter hat am Donnerstagabend die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. In den ersten sechs Monaten hat der Stahlhersteller das beste Halbjahresergebnis seit 2011 erzielt. Die Aktie kommt dennoch unter Druck.

