Der Euro ist am Freitag in der Früh wieder leicht über die Marke von 1,17 US-Dollar gestiegen. Um 9.00 Uhr stand er bei 1,1702 Dollar. In New York hatte er am Vorabend gegen 22.00 bei 1,1675 Dollar notiert. Der Richtkurs vom Donnerstagnachmittag lag bei 1,1694 Dollar.Am Vormittag wird eine Reihe an Konjunkturdaten aus der ...

