FRANKFURT (Dow Jones)--Während es am Aktienmarkt momentan etwas ungemütlicher wird, profitieren Anleihen von Mittelzuflüssen. In Folge handelt der Bund-Future am Morgen sehr stabil. Im weiteren Tagesverlauf treten die Inflationszahlen in den Fokus.

Die deutschen Inflationsdaten sollten nach Aussage der DZ Bank im Vergleich zum Vormonat mit einem Plus von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr fast unverändert ausfallen. Damit dürfte auch die für die EZB relevante Größe, die Inflationsentwicklung für den gesamten Währungsraum, die am Montag veröffentlich wird, weiterhin deutlich unterhalb des Zentralbankziels von 2 Prozent verbleiben. Entsprechend langsam dürfte der Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik vonstatten gehen.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 8.50 Uhr um 18 Ticks auf 162,32 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,38 Prozent und das Tagestief bei 162,19 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 17.709 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 3 Ticks auf 132,12 Prozent.

July 28, 2017

