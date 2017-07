FRANKFURT (dpa-AFX) - Negative Vorgaben von den Übersee-Märkten haben auch den Dax am Freitag weiter nach unten gezogen. In Japan gab es ebenso Verluste wie am Vorabend an der Technologiebörse in New York. Der deutsche Leitindex sank eine Viertelstunde nach dem Börsenstart um 0,65 Prozent auf 12 132,20 Punkte. Die Hoffnung auf eine Erholung in Richtung 13 000 Punkte habe sich damit vorerst zerschlagen, kommentierte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Vielmehr müsse kurzfristig damit gerechnet werden, dass das Barometer die andere runde Marke, und zwar die bei 12 000 Punkten, testen werde.

Der MDax für die mittelgroßen Werte gab um 0,49 Prozent auf 24 737,85 Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax rutschte gar um 1,37 Prozent ab auf 2253,31 Zähler und reagierte damit wohl auch auf die jüngsten Verluste an der Nasdaq in New York. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,72 Prozent.

Am Vortag hatten ein starker Euro und überwiegend schwache Quartalszahlen dem deutschen Aktienmarkt bereits zugesetzt. Quartalszahlen bewegen zum Wochenausklang erneut, insbesondere die von Adidas . Der Sportartikelhersteller hatte am Vorabend nach Börsenschluss starke Kennziffern veröffentlicht und den Ausblick auf das Gesamtjahr angehoben. Die Papiere schnellten am Freitagmorgen auf ein Rekordhoch bei 190,90 Euro und standen zuletzt 7,50 Prozent höher. Damit waren sie neben den moderat steigenden Lufthansa-Anteilen der einzige Gewinner im Dax./ajx/fbr

