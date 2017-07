Zürich - Die Mehrheit der Schweizer Unternehmen hat ihre Innovationsprozesse und somit auch ihre Monetarisierung von digitalen Produkten und Dienstleistungen verbessert. Trotzdem hat die Schweiz hinsichtlich der Digitalisierung noch viel Entwicklungspotential. Dies zeigt die diesjährige Accenture-Studie "Digital Index Switzerland 2017", die jährlich den Reifegrad der Digitalisierung von Unternehmen untersucht.

Im Rahmen der neuen Studie hat Accenture 100 Schweizer Firmen in drei digitale Profile mit unterschiedlichen Charakteristiken eingestuft: Digital Followers, Digital Maintainers und Digital Trendsetters. Unternehmen, die bereits ihren digitalen Weg begonnen haben, aber noch nicht vollständig bereit für eine Transformation sind, werden als Digital Followers bezeichnet. Sie haben angefangen ihre Standardprodukte und -dienstleistungen über digitale Plattformen zu verkaufen. Digital Maintainers sind Firmen, die sich auf digitale Monetarisierung fokussieren, aber noch keine kontinuierliche Innovations-Pipeline besitzen. Zum dritten Profil, den Digital Trendsetters, gehören Unternehmen, die sich auf digitalgestützte Innovation fokussieren und die Fähigkeit haben neue Trends, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Gemäss der Top500-Studie von Accenture sind die heutigen Trendsetter in den letzten Jahren am schnellsten gewachsen.

Die Unternehmen müssen mutiger sein

Mehr als die Hälfte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...