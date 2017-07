Steht mit Alfmeier Präzision SE in Kürze ein weiterer Abschied eines KMU-Anleiheemittenten an? - Laut dem Hersteller von Präzisions-Komponenten für die Automobilindustrie und die Medizintechnik werde derzeit an einer Anschlussfinanzierung bestehend aus Schuldschein und Konsortialkredit gefeilt. Bei erfolgreichem Ausgang der Gespräche werde die vorzeitige Ablösung der ausstehenden Anleihe 2013/18 erwogen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...