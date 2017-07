Damit konnte Wacker ein Plus von rund 2 % verbuchen; das entspricht dem Niveau des Vorquartals (1.218,8 Mio. Euro). Die im Jahresvergleich insgesamt spürbar höheren Absatzmengen bei Siliconen und Polymerprodukten seien ein wesentlicher Grund für den Anstieg gegenüber dem 2. Quartal 2016. Positive Währungseffekte haben die Umsatzentwicklung ebenfalls begünstigt. Die gegenüber dem Vorjahresquartal in der Summe etwas niedrigeren Preise konnte Wacker dadurch mehr als ausgleichen.

Wacker hat im 2. Quartal 2017 ein Ebitda von 253,4 Mio. Euro erwirtschaftet. Das sind rund 4 % weniger als im Vorjahr (265,0 Mio. Euro), aber knapp 11 % mehr als im Vorquartal (229,3 Mio. Euro). Maßgeblich für den Rückgang im Jahresvergleich waren unter anderem höhere Rohstoffpreise. Dagegen habe die hohe Auslastung der Produktionsanlagen die Ergebnisentwicklung im Berichtsquartal begünstigt. Für die drei Monate April bis Juni 2017 ergibt sich im Wacker-Konzern eine Ebitda-Marge von 20,8 % (Q2 2016: 22,1 %). Im Vorquartal hatte sie 18,8 % betragen. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) des 2. Quartals 2017 beträgt 101,9 Mio. Euro (Q2 2016: 104,5 Mio. Euro). Das entspricht einer Ebit-Marge von 8,4 % (Q2 2016: 8,7 %). Das Periodenergebnis des Berichtsquartals beläuft sich auf 60,5 Mio. Euro (Q2 2016: 58,9 Mio. Euro) und das Ergebnis je Aktie beträgt 1,17 Euro (Q2 2016: 1,15 Euro).

Die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2017 hat Wacker angehoben. Das Ebitda wird nun zwischen 900 Mio. Euro und 935 Mio. Euro erwartet. Das entspricht am oberen Ende dem um Sondererträge bereinigten Ebitda des Vorjahres (935,2 Mio. Euro). Bislang war das Unternehmen von einem Rückgang des bereinigten Ebitda im mittleren einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Der Grund für die Anhebung ist neben dem gut laufenden Chemiegeschäft, dass der Bericht das Beteiligungsergebnis von Siltronic berücksichtigt, das voraussichtlich besser ausfällt als bislang erwartet. Der Konzernumsatz soll gegenüber dem Vorjahr (4.634,2 Mio. Eruo) unverändert um einen mittleren einstelligen Prozentsatz wachsen.

"Nach den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres sind wir weiter auf einem guten Weg, um unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen", sagte Konzernchef Rudolf Staudigl am Freitag in München. "Besonders bei Siliconen, aber auch bei unseren Polymerprodukten, ist die Nachfrage der Kunden anhaltend hoch. Für Wacler Silicones heben wir auf Grund der sehr guten Auftragslage die Ergebnisprognose nochmals an. Im Polysiliciumgeschäft haben wir bei unseren Kosten weitere Fortschritte erzielt und setzen unsere Arbeit an Produktivitätsmaßnahmen und technischen Verbesserungen konsequent fort. Der Fokus unserer Investitionstätigkeit liegt weiterhin auf dem Ausbau unserer Kapazitäten für fertige Produkte im Chemiegeschäft, das für drei Viertel ...

