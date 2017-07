BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 27-Jul-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 27/07/2017 IE00B88D2999 21203 GBP 4572155.804 215.6372119 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 27/07/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6400085.659 16.98347228 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 27/07/2017 IE00B7SD4R47 45112 EUR 9694876.829 214.9068281 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 27/07/2017 IE00B8JF9153 2675075 EUR 21190352.75 7.9214051 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 27/07/2017 IE00B878KX55 34587 EUR 8118876.849 234.7378162 Daily ETP



Boost ShortDAX 27/07/2017 IE00B8GKPP93 729699 EUR 5752343.09 7.8831725 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 27/07/2017 IE00B7Y34M31 10054 USD 4807681.116 478.1859077 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 27/07/2017 IE00B8K7KM88 4147764 USD 35060975.68 8.4529823 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 27/07/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 7641074.842 816.6158857 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 27/07/2017 IE00B8VZVH32 5240767 USD 21555747.39 4.1130902 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 27/07/2017 IE00B7ZQC614 328341567 USD 217542179.9 0.6625484 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 27/07/2017 IE00B7SX5Y86 171383 USD 14693118.29 85.7326473 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 27/07/2017 IE00B8HGT870 805348 USD 18281301.91 22.6998787 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 27/07/2017 IE00B6X4BP29 16475 USD 1902544.402 115.4806921 Daily ETP



Boost Copper 3x 27/07/2017 IE00B8JVMZ80 290080 USD 6023922.562 20.7664181 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 27/07/2017 IE00B8KD3F05 39997 USD 3057291.09 76.4380101 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 27/07/2017 IE00B8VC8061 122970576 USD 46075082.7 0.3746838 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 27/07/2017 IE00B76BRD76 197882 USD 6448499.938 32.5876024 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 27/07/2017 IE00B7XD2195 5607197 USD 19650666.92 3.5045437 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 27/07/2017 IE00B8JG1787 6215 USD 686342.1553 110.4331706 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 27/07/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2349034.144 41.81264051 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 27/07/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2003273.556 66.99911557 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 27/07/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 412315.7511 156.9530838 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 27/07/2017 IE00BBGBF313 404395 GBP 22079228.19 54.59817304 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 27/07/2017 IE00B94QKJ52 13186 GBP 2790464.763 211.6232946 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 27/07/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 281344882.5 5463.007428 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 27/07/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 137189584.3 16853.75728 Daily ETP



Boost Palladium 27/07/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 770010.4408 56.6809305 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 27/07/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 818092.3243 109.5023858 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 27/07/2017 IE00B94QL251 4863 USD 592815.6784 121.9032857 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 27/07/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 289747.2779 5.1785898 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 27/07/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 380326.441 73.1397002 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 27/07/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 653683.0882 88.407234 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 27/07/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 487237.1046 81.7923627 Daily ETP



Boost Silver 2x 27/07/2017 IE00B94QL921 7515 USD 487845.7758 64.9162709 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 27/07/2017 IE00B94QL699 14638 USD 651090.7571 44.4794888 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 27/07/2017 IE00B873CW36 2069014 EUR 23314825.16 11.2685681 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 27/07/2017 IE00B8NB3063 402266 EUR 34051894.26 84.6501923 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 27/07/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1522442.032 119.1269196 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 27/07/2017 IE00BKS8QM96 238001 EUR 13287870.84 55.8311555 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 27/07/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 920621.9384 126.1125943 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 27/07/2017 IE00BKS8QN04 1108059 EUR 66633822.72 60.135627 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 27/07/2017 IE00BKT09479 821 GBP 116542.6823 141.9521099 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 27/07/2017 IE00BKS8QQ35 196340 GBP 9907490.861 50.46088857 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 27/07/2017 IE00BKT09032 2500 USD 270130.91 108.052364 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 27/07/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10291299.76 77.8399661 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 27/07/2017 IE00BLS09N40 556725 EUR 23885958.99 42.9044124 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 27/07/2017 IE00BLS09P63 531820 EUR 8739128.853 16.4324938 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 27/07/2017 IE00BLNMQS92 33777 EUR 3666458.316 108.5489628 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 27/07/2017 IE00BLNMQT00 93204 EUR 3989087.115 42.799527 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 27/07/2017 IE00BVFZGC04 228808 USD 3560811.778 15.5624444 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 27/07/2017 IE00BVFZGF35 14077 USD 1506434.683 107.0139009 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 27/07/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1210533.929 26.09753 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 27/07/2017 IE00BVFZGH58 13560 USD 1061320.333 78.2684611 Short Daily ETP



Boost Brent 27/07/2017 IE00BVFZGD11 447613 USD 7438441.921 16.6180203 Oil ETC



Boost Gold 27/07/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2866435.154 25.854486 ETC



Boost Natural Gas 27/07/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1202156.626 24.3026852 ETC



Boost BTP 10Y 5x 27/07/2017 IE00BYNXNS22 82650 EUR 4400608.699 53.2439044 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 27/07/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3265978.628 54.7285111 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 27/07/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1489700.027 77.3709373 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 27/07/2017 IE00BYNXPK85 4003 EUR 305399.8198 76.2927354 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 27/07/2017 IE00BYNXPM00 2962 EUR 273790.6152 92.4343738 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 27/07/2017 IE00BYTYHS72 475299 USD 11239132.38 23.6464465 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 27/07/2017 IE00BYTYHR65 40057 USD 1440111.01 35.9515443 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 27/07/2017 IE00BYTYHN28 25306 USD 5255608.838 207.6823219 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 27/07/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 340929.1644 30.9935604 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 27/07/2017 IE00BYTYHQ58 13025785 USD 6724807.694 0.5162689 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 27/07/2017 IE00BYMB4Q22 164672 EUR 25423148.1 154.3865873 ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R3



Copyright RTT News/dpa-AFX