Frankfurt - Die Entwicklung von Geldmenge (5%) und Kreditvergabe an den privaten Sektor (3,1%) in der Eurozone lieferte nur wenig Ansatzpunkte für Marktbewegung, berichten die Analysten der Helaba.Zu sehr seien Investoren damit beschäftigt gewesen, im Kommuniqué der US-Notenbank Hinweise für den weiteren geldpolitischen Kurses zu finden. Schnell sei klar gewesen, dass der immer stärkere Euro Aktienhändlern gar nicht schmecke. Die Bewegung an den Bondmärkten erfordere dagegen eine genauere Analyse. Relativ klar würden die nächsten Schritte skizziert: Man werde relativ bald den Startschuss zur Bilanzreduzierung geben und signalisiere noch eine weitere Zinserhöhung vor dem Jahresende. Glauben möge dies im Markt nur eine Minderheit, werde doch einem nächsten Zinsschritt weniger als 50% Wahrscheinlichkeit eingeräumt.

Den vollständigen Artikel lesen ...