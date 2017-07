Unterschleissheim - Mit der gestrigen Veröffentlichung des FED-Beschlusses endete ein zweiwöchiger Zeitraum mit Leitzinsentscheidungen der vier wichtigsten Notenbanken, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.Nachdem die Bank of Japan (BoJ), die Bank of England (BoE) und die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihren Sitzungen die Beibehaltung der Leitzinsen beschlossen hätten, sei auch von den amerikanischen Notenbankern keine Änderung der Zinspolitik erwartet worden. Vielmehr habe sich das Augenmerk der Beobachter auf einen erhofften Hinweis bezüglich des Zeitpunkts für den Einstieg in die Bilanznormalisierung gerichtet. Die Formulierung "baldmöglichst" sei allerdings alles andere als konkret und somit rücke der Termin der nächsten FED-Sitzung am 20. September wieder in den Mittelpunkt des Interesses.

