Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im zweiten Quartal 2017 ihre Gewinnserie fortgesetzt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniStrategie: Offensiv-Fonds (ISIN DE0005314447/ WKN 531444).Unterstützt von der robusten Konjunktur in allen wichtigen Wirtschaftsräumen, habe sich der MSCI World-Index in lokaler Währung um 2,0 Prozent verbessert. Im Laufe des zweiten Quartals hätten die Experten den Fonds konservativer ausgerichtet. So seien die Bestände in europäischen, amerikanischen und japanischen Aktien reduziert worden. Die Gewichtung in den Schwellenländern sei konstant geblieben. Mit Blick auf die Investmentstile sei eine europäische Value-Strategie aufgebaut worden. Die Experten würden weiterhin an dem Pair Trade "Kauf STOXX 600 Banken versus Verkauf STOXX 600 Index" festhalten. Gegenüber dem Vergleichsindex sei der Fonds erstmals seit Jahresanfang wieder neutral positioniert. Die Experten würden in den kommenden Wochen seitwärts gerichtete Aktienmärkte erwarten, während das Renditeniveau an den Rentenmärkten leicht anziehen sollte. (Stand vom 30.06.2017) (28.07.2017/fc/a/f)

