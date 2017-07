7 spodumenehaltige Pegmatit-Erzgänge hat das kanadische Bergbauunternehmen Far Resources (CSE: FAT; Frankfurt: FOR; WKN: A2AH8W; ISIN: CA30734R1001) auf seinem Lirthiumprojekt Zoro in Manitoba (Kanada) im Zuge seiner Erkundungen bereits gefunden. Bereits "Dyke1", so betitelte man die Fundstellen, zeigte sich ergiebig und besitzt eine historische Ressource. Ein Feldteam wurde am 14. Juli 2017 zusammengestellt, um die anderen "Dykes" näher zu erkunden. Wie das Unternehmen am 27. Juli 2017 nun mitteilt, hat das Feldteam seine Arbeiten abgeschlossen und den Bericht fertiggestellt. Mittels Schürfgräben und Gesteinsproben sollten die historischen Daten verifiziert werden. Das Ergebnis der untersuchten "Dykes" 5, 6 und 7 ist sehr ermutigend, wie Keith Anderson, Vorstand von Far Resources festhält, und bildet die Basis für die Festlegung kommender Bohrkampagnen. Die Dykes 2,3 und 4...

