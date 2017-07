Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AT&S -0,35% auf 11,38, davor 11 Tage im Plus (17,93% Zuwachs von 9,68 auf 11,42), Hypoport +2,52% auf 119,95, davor 9 Tage im Minus (-11,7% Verlust von 132,5 auf 117), Andritz +0,39% auf 52, davor 8 Tage im Minus (-5,18% Verlust von 54,63 auf 51,8), Ford Motor Co. +1,08% auf 11,18, davor 5 Tage im Minus (-6,51% Verlust von 11,83 auf 11,06), Snapchat +4,48% auf 14, davor 5 Tage im Minus (-10,49% Verlust von 14,97 auf 13,4), Pfizer +0,33% auf 33, davor 5 Tage im Minus (-2,17% Verlust von 33,62 auf 32,89), Sartorius +2,36% auf 81,89, davor 5 Tage im Minus (-13,54% Verlust von 92,53 auf 80), Gurktaler AG VZ 0% auf 7, davor 4 Tage im Plus (7,68% Zuwachs von 6,5 auf 7), jd.com -1,55% auf 45,16, davor 4 Tage im Plus (6,87% Zuwachs von 42,92 auf 45,87),...

